Горят подстанции, бьют КАБы: РФ уничтожает Сумы в 30 км от линии боев под Курском (видео)

Жители приграничных регионов Сумской области остаются без света, связи и воды после очередного удара ВС РФ, рассказали на "Радио Свобода". Ударов стало больше с августа, когда начался прорыв в Курскую область.

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Российское командование усилило обстрелы Сумской области после прорыва в Курской области. Украинские власти объявили эвакуацию 30-тысячного Ямполя. Сумы и окружающие населенные пункты страдают без света, воды и связи. О ситуации в Сумах и области корреспондентка Алена Яцына рассказала в эфире YouTube-канала "Радио Свобода".

Яцына сообщила о последствиях массированных обстрелов города Сумы, которые состоялись накануне, поздно вечером 16 сентября, и утром 17 сентября. По ее словам, она слышала более 10 взрывов, а потом перестала считать. Выяснилось, что россияне взорвали две подстанции в областном центре. Город полностью обесточен: работает только несколько светофоров и это все. Также есть проблемы со связью — ее нет. Вода подается не выше пятого этажа, описала корреспондентка ситуацию в Сумах.

Прорыв в Курской области — "Радио Свобода" о ситуации в Сумах 17 сентября см. с 1:04

Обстрел Сум 17 сентября — детали

В эфире "Радио Свобода" прозвучали названия других крупных населенных пунктов, которые в последнее время особенно сильно страдают от обстрелов ВС РФ. Например, 16 сентября россияне ударили по Конотопу дронами-камикадзе. Пострадал мясокомбинат и объект инфраструктуры, город второй день подряд без света и связи. Также российские снаряды регулярно бьют по Глухову, Ямполю, Шостке. По словам корреспондента, регион "побил печальные рекорды" — в августе насчитали наибольшее количество обстрелов, от которых получили ранения 100 человек. Также она опровергла заявления местных властей, которые отчитываются о меньшем количестве ударов РФ.

"Вследствие вот этих атак [города — Ред.], которые раньше были условном мирными городами и их не затрагивали, сейчас их россияне просто стирают с лица земли, в частности Ямполь — с помощью КАБов", — прозвучало на видео.

На карте проекта DeepState видим, что расстояние от Сум до линии боев в РФ — около 40 км, от Ямполя и Глухова от границы — около 10-20 км, Конотопа — около 80 км.

Сумы и Курская область — ситуация по состоянию на 17 сентября Фото: DeepState

Глава Сумской ОГА Алексей Дрозденко утром 17 сентября подтвердил удар РФ: россияне запустили дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы. Около 10:00 чиновник написал в Telegram, что ожидает возобновления электроснабжения, возобновили работы водные насосы, по городу ездят маршрутки, но отсутствует электротранспорт.

Отметим, 16 сентября в РФ объявили эвакуацию из Рыльского и Хомутовского районов, расположенных напротив Глухова и Конотопа, тем временем как депутат Госдумы призвал спасти россиян, которые заблокированы под Суджей. Военный эксперт Александр Мусиенко обратил внимание на новый прорыв ВСУ в Курской области и назвал цели, которые он может иметь. Среди них — разрезание российской группировки у реки Сейм или оттягивание российских сил от дороги, которая направляется в сторону Рыльска.

Напоминаем, 16 сентября аналитики DeepState описали ситуацию в Курской области и сообщили, что украинские военные окружили россиян в селе под Кореневым.