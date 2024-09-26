ЗС РФ ударили FPV-дронами по залізничному вокзалу на Сумщині, троє працівників поранені

Внаслідок атаки постраждали працівники вагонного господарства, воєнізованої охорони та служби зв'язку. Пошкоджень зазнало приміщення вокзалу.

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У четвер, 26 вересня, російські окупанти ударили по залізничному вокзалу з використанням FPV-дронів, унаслідок чого троє працівників були поранені. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Правоохоронці заявляють, що окупанти атакували залізничний вокзал у місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району близько 13:00. Трьох працівників вокзалу поранено.

"Укрзалізниця" підтвердила, що внаслідок російської атаки постраждав працівник вагонного господарства під час виконання службових обов’язків. Також поранень зазнали працівник воєнізованої охорони та працівник служби зв’язку, коли прямували у відрядження.

УЗ додає, що постраждалим залізничникам надали всю необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю нема. Постраждалих серед пасажирів та інших працівників вокзалу немає. Також унаслідок російської атаки дронами було пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів.

Прокуратура Сумської області повідомила, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, Фокус писав, що 19 вересня російські окупанти КАБом вдарили по пансіону для літніх людей в Сумах. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, 12 було поранено, 147 осіб евакуювали з місця події.

26 вересня в центрі Сум був виявлений російський ФАБ-500. Правоохоронці повідомили, що бомба мала модуль УМПК, впала неподалік від річки Псел і не здетонувала.