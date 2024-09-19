ЗС РФ вдарили по пансіонату для людей похилого віку у Сумах: є загиблий і поранені (фото, відео)

Росіяни атакували п’ятиповерхову будівлю геріатричного пансіонату. Звідти евакуювали 147 осіб. Одна людина загинула, ще 12 — постраждали.

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У четвер, 19 вересня, російські війська здійснили обстріл Сум. На місто скинули керовані авіабомби. Однією з цілей став Сумський геріатричний пансіонат. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

У пансіонаті проживало 211 людей похилого віку, 87 з них потребували сторонньої допомоги. Триває евакуація. Мешканці закладу потребують як психологічної, так і медичної допомоги.

"Загинула одна людина, ще 9 — поранені. Працюють усі служби: ДСНС, поліція, швидка. Надається повна допомога", — повідомив Артюх.

О 18:05 Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що кількість постраждалих зросла до 12. Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. Рятувальники запевнили, що людей під завалами немає.

До робіт залучені 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Нагадаємо, 18 вересня у Сумській області внаслідок російських обстрілів без світла залишилося 9 міст: Охтирка, Конотоп, Лебедин, Тростянець, Буринь, Путивль, Тростянець, Ромни.

3 вересня ЗС РФ вдарили керованими авіаційними бомбами по будівлі одного з університетів міста Суми