Вибухи в Сумах: у місті та області виникли перебої з електропостачанням, — ЗМІ

Після першого вибуху світло зникло в кількох районах міста, крім центральних, в населених пунктах за 50 км від Сум і в прикордонних селах. Зокрема, без світла лишилися щонайменше 9 міст в області.

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У місті Суми після оголошення повітряної тривоги ввечері 18 вересня пролунав вибух. Після нього частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомляє "Суспільне. Суми".

"Після вибухів у частині Сум зникло електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що причина знеструмлення встановлена, а на місці працюють енергетики.

Раніше Командування Повітряних сил повідомило про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках та пусках КАБів в напрямку Запоріжжя та Сум.

В місцевих пабліках жителі пишуть, що після першого вибуху світло зникло в кількох районах міста, крім центральних, в населених пунктах за 50 км від міста і в прикордонних селах. Зокрема, без світла лишилися Охтирка, Конотоп, Лебедин, Тростянець, Буринь, Путивль, Тростянець, Ромни та інших.

У зв'язку ударом о 22:03 у Сумах були знеструмлені усі об'єкти водоканалу.

"18 вересня о 22:03 знеструмлені усі об'єкти водоканалу. Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення (крім насосів третього підйому ЦТП). Першочергово запускаємо систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском", — повідомили у КП "Міськводоканал".

Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення.

В АТ "Сумиобленерго" поки ситуацію зі зникненням електропостачання в Сумській області поки не коментували.

В компанії 17 вересня повідомляли, що внаслідок авіаударів з боку РФ по енергетиці Сумщини були знеструмлені Суми, мережі Сумського, Конотопського, Охтирського районів електромереж.

Також без світла лишилися жителі Білопільської, Буринської, Лебединської, Путивльської, Тростянецької, Краснопільської, Великописарівської дільниць.

Нагадаємо, що у ніч на 18 вересня 2024 року Росія атакувала Україну керованими авіаційними ракетами та ударними дронами з повітряного простору окупованої Херсонщини, Курської області та Краснодарського краю.