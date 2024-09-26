У центрі Сум упав радянський ФАБ-500 і не здетонував: деталі (фото)

За даними правоохоронців, ФАБ-500 із універсальним модулем планування і корекції впав біля річки Псел.

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Під час чергового ворожого авіаційного удару по Сумщині та місту Суми авіабомбами одна із російських бомб впала та не здетонувала. У Нацполіції показали, як знешкоджують ФАБ-500.

Сапер біля російської бомби ФАБ-500 Фото: Нацполіція

У дописі правоохоронців йдеться, що бомба ФАБ-500 впала біля річки Псел. На фото видно, що вона закопалась у пісок на берегу. ФАБ-500 — це бомба ще радянської розробки, вона не була керованою. Але із початку 2023 року Росія стала інтенсивно застосовувати бомби ФАБ-500М62 із модулем планування та корекції (УМПК), який перетворює бомби вільного падіння на високоточний боєприпас із максимальною дальністю застосування до 70 км.

Для її знешкодження 26 вересня виїхала мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області.

"Вибухотехніки поліції знешкодили її, а потім, із залученням важкої техніки, дістали й доставили у безпечне місце для знищення", — резюмували у дописі.

Росія постійно атакує Сумську область із усього озброєння, що в неї є в арсеналі. Сьогодні вночі, 26 вересня у небі над Сумщиною зенітники ЗСУ збили 13 ворожих "Шахедів".

Загалом, вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 51 вибух.

У Сумській ОВА повідомили, що окупанти атакували КАБами, FPV-дронами, також ворог бив із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та скидав із БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ. У Юнаківській громаді одна цивільна особа загинула після вибуху запущеного окупантами КАБа.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Росія знову атакувала БПЛА енергооб'єкти України. Внаслідок пошкоджень через бойові дії без світла були побутові та промислові споживачі в сімох областях. Повністю або частково знеструмлені були майже 600 населених пунктів.