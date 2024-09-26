Росія масовано атакувала енергосистему України: під ударом опинилось сім областей, деталі

Станом на ранок 26 вересня повністю або частково знеструмлені були майже 600 населених пунктів.

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В ніч на 26 вересня Росія знову атакувала БПЛА енергооб'єкти України. Внаслідок пошкоджень через бойові дії без світла були побутові та промислові споживачі в сімох областях. Про це повідомляє "Укренерго".

"Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Івано-Франківській областях. З технічних причин знеструмлений один населений пункт на Сумщині", — йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" додали, що наразі більшість споживачів уже заживлена. Роботи з усунення наслідків обстрілу тривають.

Загалом через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 585 населених пунктів.

В компанії повідомили, що рівень споживання електроенергії зростає. З цієї причини в "Укренерго" просять користуватись потужними приладами з 10:00 до 16:00.

Зазначимо, що ЗС РФ з жовтня 2022 року регулярно атакують об’єкти критичної інфраструктури. Загально з жовтня 2022 року Росія, за даними Міненерго, завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки цього року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Нагадаємо, експерти прогнозують повернення відключень електроенергії з 1 листопада. На це будуть впливати погодні умови. Зокрема, блекаути в Україні можуть тривати до трьох днів через сильні морози вночі та вдень, які триматимуться тиждень-півтора.

Разом з тим НКРЕКП змінює методику формування цін на електроенергію для споживачів, які отримують послуги від постачальника "останньої надії" (ПОН). В результаті змін підвищується відповідний коефіцієнт та зростуть ціни. Ці зміни набудуть чинності з 1 жовтня і діятимуть до кінця поточного року.