Россия массированно атаковала энергосистему Украины: под ударом оказалось семь областей, детали

По состоянию на утро 26 сентября полностью или частично обесточены были почти 600 населенных пунктов.

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В ночь на 26 сентября Россия снова атаковала БПЛА энергообъекты Украины. В результате повреждений из-за боевых действий без света были бытовые и промышленные потребители в семи областях. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Ивано-Франковской областях. По техническим причинам обесточен один населенный пункт в Сумской области", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что сейчас большинство потребителей уже запитано. Работы по устранению последствий обстрела продолжаются.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 585 населенных пунктов.

В компании сообщили, что уровень потребления электроэнергии растет. По этой причине в "Укрэнерго" просят пользоваться мощными приборами с 10:00 до 16:00.

Отметим, что ВС РФ с октября 2022 года регулярно атакуют объекты критической инфраструктуры. Всего с октября 2022 года Россия, по данным Минэнерго, нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Напомним, эксперты прогнозируют возвращение отключений электроэнергии с 1 ноября. На это будут влиять погодные условия. В частности, блэкауты в Украине могут длиться до трех дней из-за сильных морозов ночью и днем, которые будут держаться неделю-полторы.

Вместе с тем НКРЭКУ меняет методику формирования цен на электроэнергию для потребителей, которые получают услуги от поставщика "последней надежды" (ППН). В результате изменений повышается соответствующий коэффициент и вырастут цены. Эти изменения вступят в силу с 1 октября и будут действовать до конца текущего года.