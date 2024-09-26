В центре Сум упал советский ФАБ-500 и не сдетонировал: детали (фото)

По данным правоохранителей, ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции упал возле реки Псел.

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Во время очередного вражеского авиационного удара по Сумской области и городу Сумы авиабомбами одна из российских бомб упала и не сдетонировала. В Нацполиции показали, как обезвреживают ФАБ-500.

Сапер возле российской бомбы ФАБ-500 Фото: Нацполиция

В заметке правоохранителей сказано, что бомба ФАБ-500 упала возле реки Псел. На фото видно, что она закопалась в песок на берегу. ФАБ-500 — это бомба еще советской разработки, она не была управляемой. Но с начала 2023 года Россия стала интенсивно применять бомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает бомбы свободного падения в высокоточный боеприпас с максимальной дальностью применения до 70 км.

Для ее обезвреживания 26 сентября выехала мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

"Взрывотехники полиции обезвредили ее, а затем, с привлечением тяжелой техники, вытащили ее и доставили в безопасное место для уничтожения", — резюмировали в заметке.

Россия постоянно атакует Сумскую область из всего вооружения, что у нее есть в арсенале. Сегодня ночью, 26 сентября в небе над Сумской областью зенитчики ВСУ сбили 13 вражеских "Шахедов".

В общем, ночью и утром россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Был зафиксирован 51 взрыв.

В Сумской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали КАБами, FPV-дронами, также враг бил из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и сбрасывал с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ. В Юнаковской громаде один гражданский погиб после взрыва запущенного оккупантами КАБа.

Напомним, в ночь на 26 сентября Россия снова атаковала БПЛА энергообъекты Украины. Вследствие повреждений из-за боевых действий без света были бытовые и промышленные потребители в семи областях. Полностью или частично обесточены были почти 600 населенных пунктов.