ВС РФ ударили FPV-дронами по железнодорожному вокзалу в Сумской области, трое работников ранены

В результате атаки пострадали работники вагонного хозяйства, военизированной охраны и службы связи. Повреждения получили помещения вокзала.

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В четверг, 26 сентября, российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу с использованием FPV-дронов, в результате чего трое работников были ранены. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Правоохранители заявляют, что оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района около 13:00. Трое работников вокзала — ранены.

"Укрзализныця" подтвердила, что в результате российской атаки пострадал работник вагонного хозяйства при исполнении служебных обязанностей. Также ранения получили работник военизированной охраны и работник службы связи, когда направлялись в командировку.

УЗ добавляет, что пострадавшим железнодорожникам оказали всю необходимую медицинскую помощь, угроза их жизни отсутствует. Пострадавших среди пассажиров и других работников вокзала нет. Также в результате российской атаки дронами было повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

Прокуратура Сумской области сообщила, что по факту обстрела начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, Фокус писал, что 19 сентября российские оккупанты КАБом ударили по пансиону для пожилых людей в Сумах. В результате обстрела один человек погиб, 12 были ранены, 147 человек эвакуировали с места происшествия.

26 сентября в центре Сум был обнаружен российский ФАБ-500. Правоохранители сообщили, что бомба имела модуль УМПК, упала неподалеку от реки Псел и не сдетонировала.