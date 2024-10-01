Вывезут из 90 населенных пунктов: на Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей

Из Сумского района вывезут несовершеннолетних с родителями. Как объявил местный райсовет, принудительную эвакуацию проведут в 90 населенных пунктах.

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В некоторых населенных пунктах Сумского района с 30 сентября начала действовать принудительная эвакуация детей и их родителей. Об этом решении Сумской районный совет объявил 1 октября.

Как отмечается, решение о принудительном вывозе несовершеннолетних с их родителями или другими законными представителями, было принято руководителями Сумской областной военной администрации и оперативно-тактической группировки "Северск".

Указанные мероприятия объявили в Белопольской и Ворожбянской городских громадах, Краснопольской и Хотинской поселковых громадах, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных громадах.

Организовывать эвакуацию будут социальные службы органов местного самоуправления и государственной власти, полиция, спасатели и военные.

Напомним, из города Глухов Сумской области по состоянию на 22 сентября удалось эвакуировать практически треть населения, в том числе 70% детей.

После прорыва ВСУ в Курской области, российское командование усилило обстрелы Сумщины. Украинские власти объявили эвакуацию 30-тысячного Ямполя.

В августе в Министерстве внутренних дел информировали, что из Сумской области необходимо эвакуировать примерно 20 тысяч человек.

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий тогда же заявляли, что украинское правительство готовит законодательные изменения, чтобы усилить ответственность для гражданских лиц за отказ от принудительной эвакуации.