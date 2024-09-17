"Справа часу": у ЗСУ пояснили, чому армія РФ посилила обстріли Сумської області (відео)

За словами речника ОТУВ "Сіверськ" Вадима Мисника, російські окупаційні війська припинили обстрілювати КАБами Харківську область. Він зауважив, що ЗС РФ мають обмежений ресурс.

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Обстріли Сумської області російською армією пов’язані з успіхами українських сил у Курській області. Таке припущення висловив речник оперативно-стратегічного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок, 17 вересня.

Однак він зауважив, що ці атаки не припинялися б, навіть якби не було такого прогресу Сил оборони. Він вважає, що російські сили будуть продовжувати обстрілювати Україну, використовуючи всі наявні ресурси.

"Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи. Тож я вбачаю собі, як військова людина, те, що вони бачать наші успіхи в Курській операції, і вже і поруч з ними, тож, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти в інших містах прикордоння", — заявив Мисник.

За словами речника ОТУВ, спостерігається зменшення інтенсивності мінометних обстрілів на прикордоння Сумщини, а також припинення авіаційних ударів КАБами по Харківській області. Це пов'язано з тим, що українські сили успішно стримують ворога, не дозволяючи йому проводити наступальні дії в регіоні.

"Коли ворог спробував вести наступальні дії на Харківському напрямку, обстріли КАБами з Сумщини зовсім припинилися. Буквально, вони припинилися. Не було ні з гелікоптерів НАРами, ні КАБами з літаків, жодного не було. Тобто вони сконцентрувалися саме на Харківському напрямку, що говорить, що в них теж ресурс не безмежний", — зазначив Мисник.

Нагадаємо, 17 вересня внаслідок атаки ЗС РФ без світла залишилося понад 280 тисяч жителів Сумської області.

Фокус писав, що Росія посилила обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській області після початку Курської операції. Останні два тижні Глухів, Свесу та Есмань російська армія цілодобово бомбить КАБами.