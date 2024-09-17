ЗС РФ масовано атакували Україну: сотні тисяч людей залишились без світла, деталі

Загалом гучно було в п'ятьох областях України. Внаслідок нічної атаки ЗС РФ понад 280 тисяч мешканців Сумської області залишились без електропостачання.

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У ніч на 17 вересня 2024 року Росія вкотре атакувала територію України. ЗС РФ було випущено 51 ударний БПЛА з Курська, Приморсько-Ахарська (РФ) та мису Чауда (Крим). Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В результаті було збито 34 ударні БпЛА. Було збито 34 ударні БпЛА, ще 12 БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України, а 2 російські безпілотники повернулись в Росію. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Результати атаки в Миколаївській області

В области У ніч на 17 вересня спрацювала протиповітряна оборона, поділився голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він додав, що в області знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136".

Що відбувалось в Херсонській області

Там під час нічної атаки Силами протиповітряної оборони над територією нашої області знищено 4 "Shahed-131/136". Про це повідомив голова Херсонській ОДА Олександр Проскудін.

Атака в Сумській області

В Сумській ОВА повідомили, що вночі ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Силами ППО над територією області було збито 16 "Шахедів"

"Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення", — говориться в повідомленні.

Зараз аварійними бригадами поводяться відновлювальні роботи.

За даними "Сумиобленерго", станом на 7:00 ранку без світла залишалися понад 280 тисяч мешканців регіону.

Зазначимо, що про атаку по місту Суми було відомо ще вночі. Зокрема, російські війська атакували місто дронами-камікадзе "Шахед".

"Сьогодні вночі ворог, використовуючи БПЛА "Шахед", завдав масованого авіаційного удару по місту Суми. Наслідки атаки уточнюються, усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", — йшлося в повідомленні від 00:25 ночі.

Нагадаємо, що 16 вересня ворог атакував територію України 56 "Шахедами". Тоді ППО спрацювало в дев'яти регіонах.