Масований удар по Сумах: ЗС РФ знову атакували Україну "Шахедами" (карта)

Кілька груп БПЛА було зафіксовано в Сумській і Полтавській областях. Також дрони спробували атакувати Київську область і столицю.

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У ніч на 17 вересня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Масований удар було завдано по місту Суми, про що повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі ворог, використовуючи БПЛА "Шахед", завдав масованого авіаційного удару по місту Суми. Наслідки атаки уточнюються, усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", — йдеться в повідомленні від 00:25 ночі.

Атака БПЛА на Україну: що відомо

Збройні сили України написали про перші безпілотники, які залетіли в повітряний простір України, ще о 21:47 вечора 16 вересня. Уже о 22:33 стало відомо про дві групи дронів у Сумській та Полтавській областях.

Пізніше БПЛА також були помічені в Київській області. Вони летіли в бік Броварів. О 00:32 тривогу було оголошено в Києві.

Уже о 01:29 ночі Повітряні сили ЗСУ заявили про нові дрони на півдні. Так, "Шахеди" помітили в Миколаївській і Херсонській областях. На момент публікації новини атака триває.

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ збив "Шахед" із ПЗРК "Голка" з тепловізором. Ворожий безпілотник збив воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Загалом Сили ППО збили 53 ворожі безпілотники.

Також у ВМС заявили, що український катер збив російський БПЛА "Шахед".