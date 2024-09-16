Боєць ЗСУ збив "Шахед" із ПЗРК "Ігла" з тепловізором (відео)

Ворожий безпілотник збив воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Загалом Сили ППО збили 53 ворожих безпілотники.

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В ніч проти 16 вересня ЗС РФ атакували територію України ударними дронами-камікадзе. Участь у відбитті атаки брали бійці багатьох підрозділів Сил оборони. Бійцеві одного із них вдалося впоратися з "Шахедом" за допомогою протизенітного ракетного комплексу. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"Уночі 16 вересня черговий Shahed-136/131 не досягнув своєї цілі на південному напрямку. Ворожий безпілотник збив воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Поцілив у "Шахед" із переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла", оснащеного тепловізором", — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що цієї ночі над територією України було збито 53 ворожі дрони типу "Shahed-131/136".

Бійці Сил оборони виявили 56 "Шахедів". Основним напрямком удару була Київщина.

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах", — повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту російські окупанти втратили штурмовик Су-25. Його "приземлили" бійці протиповітряної оборони ЗСУ. У ворожий літак на Краматорському напрямку бійці підрозділу ППО поцілили з ПЗРК.