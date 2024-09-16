ЗС РФ вночі запустили 56 "Шахедів": вибухи лунали у 9 регіонах, деталі (фото)

Основною ціллю росіян була Київська область. Наразі відомо, що на території столичного регіону пошкоджено цивільну інфраструктуру, а одна жінка дістала поранення внаслідок атаки ЗС РФ.

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У ніч проти 16 вересня 2024 року ЗС РФ атакували Україну БпЛА типу "Shahed-131/136". Всього було випущено 56 ударних БплА. Пуски були здійснені з Курська та Єйська, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У відомстві зазначили, що основною ціллю була Київщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях" — зазначили в Повітряних силах.

Обстріл Києва та Київської області — що відомо

В Київській міській військовій адміністрації зазначили, що ворог здійснив масовану атаку на Київ, застосувавши ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed". Повітряна тривога була оголошена близько другої ночі й тривала вона приблизно 3,5 години.

Російські ударні безпілотники прямували на столицю з різних напрямків і різними групами. Силами та засобами протиповітряної оборони навколо столиці було уражено майже два десятки БпЛА.

В Нацполіції Київщини повідомили, що в результаті атаки отримала травми одна людина — її госпіталізовано до лікарні та надається допомога. Окрім цього, пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків та п'ять автомобілів, сталося загорання трав’яного настилу.

РФ вчергове атакувала Україну

Що відбувалось в Черкаській області

Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, через ворожі БпЛА з різних напрямків і зі зміною маршрутів в області тривога тривала майже вісім годин поспіль.

"Наші оборонці мінуснули дев'ять із них. Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила", — додав він.

Результати атаки в Черкаській області

Результати атаки в Кіровоградській області

Голова Кіровоградської ОВА повідомив Андрій Райкович, що під час повітряної тривоги "результативно відпрацювали оборонці неба". Інформації щодо потерпілих або руйнувань не надходило.

Що відбувалось в Миколаївській області

Гучно було і в Миколаївській області. За повідомленням голови обласної адміністрації Віталія Кіма, силами й засобами протиповітряної оборони було знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131".

Атака в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що "пізно ввечері та вночі" в області працювала ППО. В результаті було знищено 6 шахедів.

Нагадаємо, російські війська 15 вересня вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Один зі снарядів прилетів у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала 41 особа. Четверо з них — діти, наймолодшій дитині лише один рік.