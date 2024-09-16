ВС РФ ночью запустили 56 "Шахедов": взрывы раздавались в 9 регионах, детали (фото)

Основной целью россиян была Киевская область. Известно, что на территории столичного региона повреждена гражданская инфраструктура, а одна женщина получила ранения в результате атаки ВС РФ.

Related video

В ночь на 16 сентября 2024 года ВС РФ атаковали Украину БПЛА типа "Shahed-131/136". Всего было выпущено 56 ударных БПЛА. Пуски были осуществлены из Курска и Ейска, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ведомстве отметили, что основной целью была Киевщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 53 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях", — отметили в Воздушных силах.

Обстрел Киева и Киевской области — что известно

В Киевской городской военной администрации отметили, что враг совершил массированную атаку на Киев, применив ударные БПЛА, вероятно типа "Shahed". Воздушная тревога была объявлена около двух часов ночи и длилась она около 3,5 часов.

Российские ударные беспилотники направлялись на столицу с разных направлений и разными группами. Силами и средствами противовоздушной обороны вокруг столицы было поражено почти два десятка БПЛА.

В Нацполиции Киевщины сообщили, что в результате атаки получил травмы один человек — он госпитализирован в больницу и оказывается помощь. Кроме этого, повреждения получили пять частных домов и пять автомобилей, произошло возгорание травяного настила.

РФ в очередной раз атаковала Украину

Что происходило в Черкасской области

Как сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, из-за вражеских БПЛА с разных направлений и с изменением маршрутов в области тревога продолжалась почти восемь часов подряд.

"Наши защитники минусовали девять из них. Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала", — добавил он.

Результаты атаки в Черкасской области

Результаты атаки в Кировоградской области

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что во время воздушной тревоги "результативно отработали защитники неба". Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Что происходило в Николаевской области

Громко было и в Николаевской области. По сообщению главы областной администрации Виталия Кима, силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один БПЛА типа "Shahed-136/131".

Атака в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что "поздно вечером и ночью" в области работала ПВО. В результате было уничтожено 6 шахедов.

Напомним, российские войска 15 сентября ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Один из снарядов прилетел в многоэтажный жилой дом. В результате атаки пострадал 41 человек. Четверо из них — дети, самому младшему ребенку всего один год.