Удар КАБом по многоэтажке в Харькове: мужчина отказался эвакуироваться без собаки (видео)

Харьковчанин Александр оказался заблокированным на 12 этаже дома, который горел после атаки ВС РФ. Однако когда спасатели спустили веревки, он привязал не себя, а домашнюю любимицу.

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Житель дома, по которому ударили авиабомбой ВС РФ в Харькове, отказывался эвакуироваться без своей собаки. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Огонь отрезал путь мужчине, поэтому ему предложили эвакуацию через крышу. Однако харьковчанин отказался от спасения себя, сначала привязав к веревкам собаку.

В ГСЧС отметили, что для спасателей важна каждая жизнь. Поэтому из задымленной квартиры на 12 этаже успешно достали обоих — и мужчину, и его собаку.

Журналисты "Суспільне Харків" пообщались с Александром. Он рассказал, что с любимицей все хорошо.

"Через крышу вылез. Сначала собачка, потом я. Был дома. Оно горело, а я там сидел. Это моя хата только и осталась целой. Если бы не я, то и она сгорела. Я полотенцем мотылял", — вспомнил харьковчанин.

На вопрос, как удалось перелезть через крышу, Александр пошутил, что он — Карлсон.

Обстрел Харькова 15 сентября: количество пострадавших возросло

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по обновленным данным в результате атаки пострадал 41 человек. Четверо из них — дети, самому младшему ребенку всего один год.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Городской голова уточнил, что в результате удара КАБом в жилом доме Немышлянского района наибольшие разрушения получили два подъезда. Огонь охватил четыре этажа.

В ГСЧС объяснили, что на 3 этаже и между 9 и 12 этажами произошли разрушения конструкций и пожар.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, сколько ракет и ударных БПЛА только за неделю запустили ВС РФ по Украине. Количество запущенных КАБов, по его словам, достигает 800 единиц.

Украинские военные показали, как атаковали место скопления ВС РФ в Курской области. В подразделении отметили, что эта атака — ответ на удар по Полтаве.