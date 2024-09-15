Более 800 авиабомб за неделю: Зеленский рассказал об ударах России по Украине

Кроме авиабомб, армия РФ применила почти 300 ударных дронов и около 30 ракет в ходе обстрелов территории Украины. Глава государства требует от Запада усиления поддержки.

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Российская армия применила по Украине более 800 корректируемых авиабомб (КАБ), почти 300 ударных дронов и около 30 ракет лишь за одну неделю. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и около 300 ударных беспилотников", — отметил глава государства.

Чтобы Украина могла эффективно защищаться от нападений, необходима сильная поддержка партнеров.

"ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну. Я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале августа 2024 года российские войска применили для ударов по Сумской области новые авиабомбы с двигателем. Благодаря такой технологии снаряды летят вдвое дальше.

Фокус ранее писал, как ВС РФ специально ударили авиационной ракетой Х-38 по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Ракету приняли на вооружение в 2012 году, но боеприпас не является широкораспространенным.