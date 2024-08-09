"Отмечаем изменение": ВС РФ применяют новые авиабомбы, — Сумская ОВА (видео)

Российские оккупанты запустили по Сумской области планирующие боеприпасы, которые имеют двигатель. По словам руководителя обладминистрации Владимира Артюха, они имеют большую дальность и точность.

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Российские оккупанты применяют для ударов по Сумской области новые боеприпасы. Об этом 9 августа в эфире телемарафона рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Он объяснил, что регион стабильно находится под интенсивными обстрелами врага. За минувшие сутки ВС РФ запустили по области примерно 52 управляемые авиабомбы. В течение 9 августа по состоянию на вечер было осуществлено 24 таких пуска.

"Но мы отмечаем изменение определенных боеприпасов", — отметил Артюх.

Он уточнил, что ранее Сумскую область атаковали "простыми КАБами", но ситуация изменилась. Сейчас у врага появились новые планирующие боеприпасы, которые имеют двигатель и летят вдвое дальше. По словам руководителя ОВА, удары такими бомбами — более точные.

"Сегодня мы таких 11 управляемых фактически бомб получили по территории Сумской области", — сообщил он.

Артюх подтвердил, что ПВО может сбивать такие боеприпасы — способы те же, как и в случае с КАБами. Однако он подчеркнул, что главный метод уничтожения — ликвидация самолетов, которые являются носителями. Также против новых бомб эффективны средства РЭБ.

Напомним, 9 августа ВС РФ атаковали центр Константиновки в Донецкой области. Председатель ОВА Вадим Филашкин рассказал, что среди погибших могут быть трое детей.

Офицер ВСУ "Полковник ГШ" рассказал об управляемой авиационной ракете Х-38, которая попала по супермаркету в Константиновке. Эта ракета является высокоточным оружием.