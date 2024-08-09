"Відмічаємо зміну": ЗС РФ застосовують нові авіабомби, — Сумська ОВА (відео)

Російські окупанти запустили по Сумській області планувальні боєприпаси, які мають двигун. Зі слів керівника обладміністрації Володимира Артюха, вони мають більше дальність та точність.

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Російські окупанти застосовують для ударів по Сумщині нові боєприпаси. Про це 9 серпня в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Він пояснив, що регіон стабільно перебуває під інтенсивними обстрілами ворога. За минулу добу ЗС РФ запустили по області приблизно 52 керовані авіабомби. Протягом 9 серпня станом на вечір було здійснено 24 таких пуски.

"Але ми відмічаємо зміну певних боєприпасів", — зазначив Артюх.

Він уточнив, що раніше Сумщину атакували "простими КАБами", але ситуація змінилась. Зараз у ворога з’явились нові планувальні боєприпаси, які мають двигун та летять вдвічі далі. Зі слів керівника ОВА, удари такими бомбами — точніші.

"Сьогодні ми таких 11 керованих фактично бомб отримали по території Сумщини", — повідомив він.

Артюх підтвердив, що ППО може збивати такі боєприпаси — способи ті ж, як і у випадку з КАБами. Однак він підкреслив, що головний метод знищення — ліквідація літаків, які є носіями. Також проти нових бомб ефективні засоби РЕБ.

Нагадаємо, 9 серпня ЗС РФ атакували центр Костянтинівки у Донецькій області. Голова ОВА Вадим Філашкін розповів, що серед загиблих можуть бути троє дітей.

Офіцер ЗСУ "Полковник ГШ" розповів про керовану авіаційну ракету Х-38, яка влучила по супермаркету у Костянтинівці. Ця ракета є високоточною зброєю.