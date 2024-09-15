Понад 800 авіабомб за тиждень: Зеленський розповів про удари Росії по Україні

Крім авіабомб, армія РФ застосувала майже 300 ударних дронів і близько 30 ракет під час обстрілів території України. Глава держави вимагає від Заходу посилення підтримки.

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Російська армія застосувала по Україні понад 800 керованих авіабомб (КАБ), майже 300 ударних дронів і близько 30 ракет лише за один тиждень. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і близько 300 ударних безпілотників", — зазначив глава держави.

Щоб Україна могла ефективно захищатися від нападів, необхідна сильна підтримка партнерів.

"ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Усе те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну. Я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає і підтримує", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на початку серпня 2024 року російські війська застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби з двигуном. Завдяки такій технології снаряди летять удвічі далі.

Фокус раніше писав, як ЗС РФ спеціально вдарили авіаційною ракетою Х-38 по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Ракету прийняли на озброєння у 2012 році, але боєприпас не є широко поширеним.