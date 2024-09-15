Удар ВС РФ по Харькову: авиабомба попала в жилой дом, более 30 раненых (видео)

Управляемый снаряд попал в десятый этаж дома, пожар охватил несколько квартир. Гражданские получили различные травмы, среди пострадавших — трое детей.

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Российские войска 15 сентября ударили по Харькову корректируемыми авиабомбами. Один из снарядов прилетел в многоэтажный жилой дом, сообщил мэр города Игорь Терехов.

На месте взрыва наблюдаются пожар и разрушения. По состоянию на 16:18 известно о 33 пострадавших из-за бомбардировки города, среди них — трое детей. ВС РФ попали в десятый этаж дома, пожар охватил четыре этажа — с девятого по 12-й, уточнил мэр.

Позднее на удар по Харькову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, мир должен помочь Украине защититься от российской военной авиации и десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев.

"Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными, объективно нужными решениями", — обозначил он позицию.

О взрывах в городе стало известно в 15:19. Воздушные силы Украины объявляли ракетную опасность в Харьковской области в 15:08.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты выпустили по Харькову и району не менее шести авиабомб.

"Спасательно-поисковая операция продолжается. Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9 этаже. Повреждены не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей. Под завалами могут находиться люди", — отметил он.

В ночь на 14 сентября российские войска провели массовую атаку БПЛА на украинские города. В 05:06 утра российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Холодногорскому району Харькова.

По словам украинских военных, ВС РФ получили задание — максимально близко подойти к границам Харькова, чтобы взять областной центр под огневой контроль.