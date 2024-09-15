Удар ЗС РФ по Харкову: авіабомба влучила в житловий будинок, понад 30 поранених (відео)

Керований снаряд влучив у десятий поверх будинку, пожежа охопила кілька квартир. Цивільні отримали різні травми, серед постраждалих — троє дітей.

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Російські війська 15 вересня вдарили по Харкову коригованими авіабомбами. Один зі снарядів прилетів у багатоповерховий житловий будинок, повідомив мер міста Ігор Терехов.

На місці вибуху спостерігаються пожежа та руйнування. Станом на 16:18 відомо про 33 постраждалих через бомбардування міста, серед них — троє дітей. ЗС РФ влучили в десятий поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи — з дев'ятого по 12-й, уточнив мер.

Пізніше на удар по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, світ повинен допомогти Україні захиститися від російської військової авіації і десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.

"Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними, об'єктивно потрібними рішеннями", — окреслив він позицію.

Про вибухи в місті стало відомо о 15:19. Повітряні сили України оголошували ракетну небезпеку в Харківській області о 15:08.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти випустили по Харкову і району щонайменше шість авіабомб.

"Рятувально-пошукова операція триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автомобілів. Під завалами можуть перебувати люди", — зазначив він.

У ніч на 14 вересня російські війська провели масову атаку БПЛА на українські міста. О 05:06 ранку російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Холодногірському району Харкова.

За словами українських військових, ЗС РФ отримали завдання — максимально близько підійти до кордонів Харкова, щоб узяти обласний центр під вогневий контроль.