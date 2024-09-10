Для атак зі ствольної артилерії: ЗС РФ хочуть підійти максимально близько до Харкова, — ЗСУ
За словами комбата Юрія Федоренка, терор є основною зброєю росіян і саме тому вони мають намір підібратися якомога ближче до одного з обласних центрів сходу.
Російські окупанти отримали від командування завдання — максимально наблизитися до адміністративних кордонів Харкова. Це дозволило б противнику частково взяти під вогневий контроль обласний центр. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.
За його словами, підготовка у ЗС РФ триває постійно і завдання, які перед ними ставляться, не змінюються. Росіяни, як і раніше, хочуть захопити більше територій у Харківській області, щоб наблизитися до адміністративних кордонів обласного центру. У такий спосіб вони змогли б узяти окремі житлові райони міста під вогневий контроль за рахунок ствольної артилерії, і обстрілів стало б більше.
"Для противника це важливо. Терор — основна його зброя, а підхід до адміністративних меж міста Харків дасть можливість цей терор підвищити. Якщо говорити про Вовчанськ, то для противника принципово важливо рухатися далі житловою забудовою і повною мірою окупувати місто", — заявив Юрій Федоренко.
Якби в російських окупантів вийшло здійснити перераховані вище плани, тоді в них з'явився б вдалий плацдарм для подальшого просування до позицій бійців ЗСУ, які тримають оборону під Куп'янськом.
При цьому, як стверджує командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес", на жодній з ділянок у найближчій перспективі ЗС РФ не зможуть просунутися.
"Ми його (противника, — ред.) бачимо і ми його знищуємо дуже-дуже суттєво", — підсумував Юрій Федоренко.
Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що колона техніки РФ намагалася прорватися на Харківщину, однак Сили оборони зламали плани противника. Російські окупанти почали штурм вранці. Для цього вони задіяли БМП-2 і танк Т-72. Противник висунувся з території РФ у напрямку України.
2 вересня повідомлялося, що Сили оборони звільнили частину території в Харківській області. За словами заступника комбата Олеся Маляревича, росіяни намагалися повернути втрачені позиції, але безуспішно, оскільки ЗСУ міцно тримають оборону.