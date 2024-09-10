Для атак зі ствольної артилерії: ЗС РФ хочуть підійти максимально близько до Харкова, — ЗСУ

За словами комбата Юрія Федоренка, терор є основною зброєю росіян і саме тому вони мають намір підібратися якомога ближче до одного з обласних центрів сходу.

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Російські окупанти отримали від командування завдання — максимально наблизитися до адміністративних кордонів Харкова. Це дозволило б противнику частково взяти під вогневий контроль обласний центр. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

За його словами, підготовка у ЗС РФ триває постійно і завдання, які перед ними ставляться, не змінюються. Росіяни, як і раніше, хочуть захопити більше територій у Харківській області, щоб наблизитися до адміністративних кордонів обласного центру. У такий спосіб вони змогли б узяти окремі житлові райони міста під вогневий контроль за рахунок ствольної артилерії, і обстрілів стало б більше.

"Для противника це важливо. Терор — основна його зброя, а підхід до адміністративних меж міста Харків дасть можливість цей терор підвищити. Якщо говорити про Вовчанськ, то для противника принципово важливо рухатися далі житловою забудовою і повною мірою окупувати місто", — заявив Юрій Федоренко.

Якби в російських окупантів вийшло здійснити перераховані вище плани, тоді в них з'явився б вдалий плацдарм для подальшого просування до позицій бійців ЗСУ, які тримають оборону під Куп'янськом.

При цьому, як стверджує командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес", на жодній з ділянок у найближчій перспективі ЗС РФ не зможуть просунутися.

"Ми його (противника, — ред.) бачимо і ми його знищуємо дуже-дуже суттєво", — підсумував Юрій Федоренко.

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Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що колона техніки РФ намагалася прорватися на Харківщину, однак Сили оборони зламали плани противника. Російські окупанти почали штурм вранці. Для цього вони задіяли БМП-2 і танк Т-72. Противник висунувся з території РФ у напрямку України.

2 вересня повідомлялося, що Сили оборони звільнили частину території в Харківській області. За словами заступника комбата Олеся Маляревича, росіяни намагалися повернути втрачені позиції, але безуспішно, оскільки ЗСУ міцно тримають оборону.