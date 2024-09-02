Сили оборони звільнили частину території в Харківській області, — 92 ОШБр

За словами заступника комбата Олеся Маляревича, росіяни намагаються повернути втрачені позиції, але безуспішно, оскільки ЗСУ міцно тримають оборону.

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Силам оборони України за останні 2 тижні вдалося деокупувати частину території біля Глибокого на Харківщині. Про це в коментарі телеканалу "Київ" повідомив заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92 окремої штурмової бригади – Олесь Маляревич.

За його словами, Глибоке – це дуже важливий населений пункт, частину якого нашим захисникам вдалося деокупувати.

"Зараз ворог схаменувся, підтягнув значні резерви і намагається повернути втрачені позиції. Зараз відбуваються інтенсивні удари із їхнього боку. Ми зараз перебуваємо у цьому напрямку в обороні і міцно тримаємо свої лінії оборони. Тож продовжуються бої. Знаємо, що чекати і що робиться у наш бік. Працюємо", — повідомив він.

Маляревич зауважив, що 11-й танковий полк ЗС РФ ще перебуває у Глибокому, втім, на цьому напрямку у російських окупантів постійно відбуваються ротації, тому більше ніж тиждень біля села ніхто не тримається.

У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 вересня не повідомляли про деокупацію частини Глибокого, але зазначалося, що на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, Загалом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

Нагадаємо, що 1 вересня Росія завдала по Харкову ще одного ракетного удару, зокрема із застосуванням ОТРК "Іскандер".

Також повідомлялося, що командування ОТУ "Донецьк" звинуватило у втраті села Карлівка на Покровському напрямку бійців і комбата 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади ЗСУ. Підрозділ не зміг утримати оборону, оскільки російські окупанти зайшли в тил і оточили батальйон.