У втраті Карлівки на Донеччині звинуватили бійців і комбата 11 ОМПБ 59 бригади, — DeepState (карти)

За словами солдатів і офіцерів батальйону, через загрозу оточення важка артилерія відійшла 24 серпня. Ще два дні бійці відбивалися, але через падіння оборони біля Калинового, Пташиного і Мемрика росіяни зайшли в тил із західного боку Карлівки. У Генштабі інформацію поки не коментували.

Related video

Командування оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Донецьк" звинуватило у втраті села Карлівка на Покровському напрямку бійців і комбата 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади ЗСУ. Про це написав Telegram-канал DeepState з посиланням на солдатів та офіцерів батальйону.

За їхніми словами, підрозділ не зміг утримати оборону, оскільки російські окупанти зайшли в тил і оточили батальйон.

Оточення Карлівки Фото: Deep State

Бійці також зазначають, що водночас командування публічно хвалить комбрига, який "за 36 годин у своїй смузі втратив Прогрес і за 3 дні Новогродівку".

Військові розповіли, що командир 11-го батальйону прийняв підрозділ у складному стані, але швидко організував роботу піхоти та інших служб. Після переміщення батальйону до Карлівки 13 червня вони утримували позиції, стримуючи противника у Нетайловому та не пускати у Карлівку під час регулярних артилерійських обстрілів та ударів дронами.

"Ділянку не можна було назвати спокійною: 150-200 приходів мін та арти,10-120 скидів та 10-30 FPV-ударів на добу", — розказали DeepState бійці.

Втрата Карлівки: як розгорталися події

22 серпня російські війська розпочали масований штурм силами близько 250 піхотинців за підтримки бронетехніки. З цього моменту обстріли стали ще інтенсивнішими, і вся Карлівка опинилася під повним вогневим контролем противника. Через загрозу оточення важка артилерія ЗСУ відійшла 24 серпня.

Cитуація поблизу Карлівки станом на 22 серпня Фото: deepstatemap.live Cитуація поблизу Карлівки станом на 26 серпня Фото: deepstatemap.live

Попри значні втрати, до 26 серпня батальйон ще зміг відбиватися, але 26-28 серпня через падіння оборони біля Калинового, Пташиного і Мемрика росіяни зайшли в тил із західного боку Карлівки, а також увійшли в Галицинівку.

Cитуація поблизу Карлівки станом на 28 серпня Фото: deepstatemap.live Карлівка 31 серпня Фото: deepstatemap.live

Утворився так званий "Карлівський мішок", що змусило залишки батальйону відійти на нові рубежі. Біля Галицинівки окупанти зайняли частину окопів, які взагалі ніхто не обороняв, бо не вистачало людей. У цих боях 11-й батальйон зазнав значних втрат.

На тлі цих подій командування ОТУ "Донецьк" ухвалило рішення про відсторонення командира 11-го батальйону від посади та покласти відповідальність за втрату Карлівки на нього. Це рішення викликало обурення серед особового складу та сприяло деморалізації та дезорганізації підрозділу.

За словами бійців, зараз у дуже складному становищі також перебуває 10 ОМПБ на околицях Невельського, оскільки росіяни "вже в їхньому тилу на 10-12 кілометрів".

У Генеральному штабі, ОТУ "Донецьк" і 59-й бригаді наразі цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, 31 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили село Карлівка у Покровському районі. У Генштабі цю інформацію не коментували.

30 серпня військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ та головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов заявив, що ЗСУ ні в якому разі не можна втрачати контроль над Покровськом.