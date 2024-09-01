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У втраті Карлівки на Донеччині звинуватили бійців і комбата 11 ОМПБ 59 бригади, — DeepState (карти)

втрата карлівки, ЗС РФ окупували Карлівку, наступ ЗС РФ
Фото: 59 ОМПБр / Facebook | Ілюстративне фото | Командування ОТУ "Донецьк" звинуватило бійців і комбата 11-го батальйону 59-ї бригади ЗСУ

За словами солдатів і офіцерів батальйону, через загрозу оточення важка артилерія відійшла 24 серпня. Ще два дні бійці відбивалися, але через падіння оборони біля Калинового, Пташиного і Мемрика росіяни зайшли в тил із західного боку Карлівки. У Генштабі інформацію поки не коментували.

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Командування оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Донецьк" звинуватило у втраті села Карлівка на Покровському напрямку бійців і комбата 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади ЗСУ. Про це написав Telegram-канал DeepState з посиланням на солдатів та офіцерів батальйону.

За їхніми словами, підрозділ не зміг утримати оборону, оскільки російські окупанти зайшли в тил і оточили батальйон.

Оточення Карлівки Fullscreen
Оточення Карлівки
Фото: Deep State

Бійці також зазначають, що водночас командування публічно хвалить комбрига, який "за 36 годин у своїй смузі втратив Прогрес і за 3 дні Новогродівку".

Військові розповіли, що командир 11-го батальйону прийняв підрозділ у складному стані, але швидко організував роботу піхоти та інших служб. Після переміщення батальйону до Карлівки 13 червня вони утримували позиції, стримуючи противника у Нетайловому та не пускати у Карлівку під час регулярних артилерійських обстрілів та ударів дронами.

"Ділянку не можна було назвати спокійною: 150-200 приходів мін та арти,10-120 скидів та 10-30 FPV-ударів на добу", — розказали DeepState бійці.

Втрата Карлівки: як розгорталися події

22 серпня російські війська розпочали масований штурм силами близько 250 піхотинців за підтримки бронетехніки. З цього моменту обстріли стали ще інтенсивнішими, і вся Карлівка опинилася під повним вогневим контролем противника. Через загрозу оточення важка артилерія ЗСУ відійшла 24 серпня.

Cитуація поблизу Карлівки станом на 22 серпня Fullscreen
Cитуація поблизу Карлівки станом на 22 серпня
Фото: deepstatemap.live
Cитуація поблизу Карлівки станом на 26 серпня Fullscreen
Cитуація поблизу Карлівки станом на 26 серпня
Фото: deepstatemap.live

Попри значні втрати, до 26 серпня батальйон ще зміг відбиватися, але 26-28 серпня через падіння оборони біля Калинового, Пташиного і Мемрика росіяни зайшли в тил із західного боку Карлівки, а також увійшли в Галицинівку.

Cитуація поблизу Карлівки станом на 28 серпня Fullscreen
Cитуація поблизу Карлівки станом на 28 серпня
Фото: deepstatemap.live
Карлівка 31 серпня Fullscreen
Карлівка 31 серпня
Фото: deepstatemap.live

Утворився так званий "Карлівський мішок", що змусило залишки батальйону відійти на нові рубежі. Біля Галицинівки окупанти зайняли частину окопів, які взагалі ніхто не обороняв, бо не вистачало людей. У цих боях 11-й батальйон зазнав значних втрат.

На тлі цих подій командування ОТУ "Донецьк" ухвалило рішення про відсторонення командира 11-го батальйону від посади та покласти відповідальність за втрату Карлівки на нього. Це рішення викликало обурення серед особового складу та сприяло деморалізації та дезорганізації підрозділу.

За словами бійців, зараз у дуже складному становищі також перебуває 10 ОМПБ на околицях Невельського, оскільки росіяни "вже в їхньому тилу на 10-12 кілометрів".

У Генеральному штабі, ОТУ "Донецьк" і 59-й бригаді наразі цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, 31 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили село Карлівка у Покровському районі. У Генштабі цю інформацію не коментували.

30 серпня військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ та головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов заявив, що ЗСУ ні в якому разі не можна втрачати контроль над Покровськом.