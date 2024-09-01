В потере Карловки в Донецкой области обвинили бойцов и комбата 11 ОМПБ 59 бригады, — DeepState (карты)

По словам солдат и офицеров батальона, из-за угрозы окружения тяжелая артиллерия отошла 24 августа. Еще два дня бойцы отбивались, но из-за падения обороны возле Калинового, Птичьего и Мемрика россияне зашли в тыл с западной стороны Карловки. В Генштабе информацию пока не комментировали.

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Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Донецк" обвинило в потере села Карловка на Покровском направлении бойцов и комбата 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады ВСУ. Об этом написал Telegram-канал DeepState со ссылкой на солдат и офицеров батальона.

По их словам, подразделение не смогло удержать оборону, поскольку российские оккупанты зашли в тыл и окружили батальон.

Окружение Карловки Фото: Deep State

Бойцы также отмечают, что в то же время командование публично хвалит комбрига, который "за 36 часов в своей полосе потерял Прогресс и за 3 дня Новогродовку".

Военные рассказали, что командир 11-го батальона принял подразделение в сложном состоянии, но быстро организовал работу пехоты и других служб. После перемещения батальона в Карловку 13 июня они удерживали позиции, сдерживая противника в Нетайлово и не пускать в Карловку во время регулярных артиллерийских обстрелов и ударов дронами.

"Участок нельзя было назвать спокойным: 150-200 приходов мин и арты, 10-120 сбросов и 10-30 FPV-ударов в сутки", — рассказали DeepState бойцы.

Потеря Карловки: как разворачивались события

22 августа российские войска начали массированный штурм силами около 250 пехотинцев при поддержке бронетехники. С этого момента обстрелы стали еще более интенсивными, и вся Карловка оказалась под полным огневым контролем противника. Из-за угрозы окружения тяжелая артиллерия ВСУ отошла 24 августа.

Ситуация вблизи Карловки по состоянию на 22 августа Фото: deepstatemap.live Ситуация вблизи Карловки по состоянию на 26 августа Фото: deepstatemap.live

Несмотря на значительные потери, до 26 августа батальон еще смог отбиваться, но 26-28 августа из-за падения обороны у Калинового, Птичьего и Мемрика россияне зашли в тыл с западной стороны Карловки, а также вошли в Галициновку.

Ситуация вблизи Карловки по состоянию на 28 августа Фото: deepstatemap.live Карловка 31 августа Фото: deepstatemap.live

Образовался так называемый "Карловский мешок", что заставило остатки батальона отойти на новые рубежи. Возле Галициновки оккупанты заняли часть окопов, которые вообще никто не оборонял, потому что не хватало людей. В этих боях 11-й батальон понес значительные потери.

На фоне этих событий командование ОТУ "Донецк" приняло решение об отстранении командира 11-го батальона от должности и возложить ответственность за потерю Карловки на него. Это решение вызвало возмущение среди личного состава и способствовало деморализации и дезорганизации подразделения.

По словам бойцов, сейчас в очень сложном положении также находится 10 ОМПБ в окрестностях Невельского, поскольку россияне "уже в их тылу на 10-12 километров".

В Генеральном штабе, ОТУ "Донецк" и 59-й бригаде пока эту информацию не комментировали.

Напомним, 31 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили село Карловка в Покровском районе. В Генштабе эту информацию не комментировали.

30 августа военнослужащий 109 батальона ВСУ и главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов заявил, что ВСУ ни в коем случае нельзя терять контроль над Покровском.