Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Харків обстріляли "Іскандерами": 41 постраждалий, дорослі та діти у важкому стані, — ОВА (відео)

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Скрін відео | Наслідки обстрілу Харкова

За словами голови ОВА, постраждав Харківський палац спорту, торговий центр у Салтівському районі та Гідропарк у Київському районі. Серед пошкоджених об'єктів — відділення "Нової пошти".

Related video

1 вересня Росія завдала по Харкову ракетного удару, зокрема із застосуванням ОТРК "Іскандер". Кількість постраждалих сягнула 41, серед них — п'ятеро дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Люди продовжують звертатися по медичну допомогу, зазначив голова адміністрації. За його словами, двоє дітей і двоє дорослих перебувають у важкому стані.

Удари 1 вересня завдавали "Іскандерами" по трьох локаціях:

  • Харківський палац спорту;
  • торговий центр у Салтівському районі;
  • локація Гідропарку в Київському районі.
Спорткомплекс Харків обстріл, Спорткомплекс Харків , обстріл 1 вересня Fullscreen
Спорткомплекс, який зазнав ракетного обстрілу 1 вересня. Зафіксували шість "прильотів"

За словами Синєгубова, у поліції підтвердили поки тільки один тип ракет, можливо, були й інші.

"Це були або КАБи, або крилаті ракети. Або "Іскандери", або тип "Х", тобто поки що передчасно аналізувати", — уточнив керівник адміністрації області.

Згодом він уточнив, що, за попередніми даними поліції, були удари "Іскандерами".

"Ворог веде терор місцевого населення, оскільки удари — виключно по цивільній інфраструктурі, місцях скупчення людей, у вихідний день, по вулиці, тобто одна мета — вбивство цивільних людей", — додав він.

Серед пошкоджених об'єктів також згадувалися: відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговий центр, а також автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова

1 вересня в Харкові було оголошено жалобу за жертвами російського авіаудару в п'ятницю, 30 серпня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. Після удару по 12-поверховому будинку загинули 6 осіб, зокрема й 14-річна дівчинка. Одна із загиблих — 18-річна художниця Вероніка Кожушко. Загальна кількість поранених, згідно з новими підрахунками, сягнула 97.

Під час авіаудару по Харкову 30 серпня загинули п'ятеро і постраждали 40 осіб. Загалом було п'ять авіаобстрілів із Бєлгородської області. Постраждали Індустріальний, Слобідський район і центральна частина міста.

Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня Fullscreen
Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня
Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня Fullscreen
Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня
Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня
Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня

Нагадаємо, що РФ перекинула кілька підрозділів із Покровського напрямку в Курську область.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів ракетами по Сумській області — вибухи пошкодили вантажні зерновози.