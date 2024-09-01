Харків обстріляли "Іскандерами": 41 постраждалий, дорослі та діти у важкому стані, — ОВА (відео)

За словами голови ОВА, постраждав Харківський палац спорту, торговий центр у Салтівському районі та Гідропарк у Київському районі. Серед пошкоджених об'єктів — відділення "Нової пошти".

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1 вересня Росія завдала по Харкову ракетного удару, зокрема із застосуванням ОТРК "Іскандер". Кількість постраждалих сягнула 41, серед них — п'ятеро дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Люди продовжують звертатися по медичну допомогу, зазначив голова адміністрації. За його словами, двоє дітей і двоє дорослих перебувають у важкому стані.

Удари 1 вересня завдавали "Іскандерами" по трьох локаціях:

Харківський палац спорту;

торговий центр у Салтівському районі;

локація Гідропарку в Київському районі.

Спорткомплекс, який зазнав ракетного обстрілу 1 вересня. Зафіксували шість "прильотів"

За словами Синєгубова, у поліції підтвердили поки тільки один тип ракет, можливо, були й інші.

"Це були або КАБи, або крилаті ракети. Або "Іскандери", або тип "Х", тобто поки що передчасно аналізувати", — уточнив керівник адміністрації області.

Згодом він уточнив, що, за попередніми даними поліції, були удари "Іскандерами".

"Ворог веде терор місцевого населення, оскільки удари — виключно по цивільній інфраструктурі, місцях скупчення людей, у вихідний день, по вулиці, тобто одна мета — вбивство цивільних людей", — додав він.

Серед пошкоджених об'єктів також згадувалися: відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговий центр, а також автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова

1 вересня в Харкові було оголошено жалобу за жертвами російського авіаудару в п'ятницю, 30 серпня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. Після удару по 12-поверховому будинку загинули 6 осіб, зокрема й 14-річна дівчинка. Одна із загиблих — 18-річна художниця Вероніка Кожушко. Загальна кількість поранених, згідно з новими підрахунками, сягнула 97.

Під час авіаудару по Харкову 30 серпня загинули п'ятеро і постраждали 40 осіб. Загалом було п'ять авіаобстрілів із Бєлгородської області. Постраждали Індустріальний, Слобідський район і центральна частина міста.

Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня Наслідки обстрілу Харкова 30 серпня

Нагадаємо, що РФ перекинула кілька підрозділів із Покровського напрямку в Курську область.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів ракетами по Сумській області — вибухи пошкодили вантажні зерновози.