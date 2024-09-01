РФ завдала масованого удару по Харкову, у місті пролунало близько 10 вибухів (фото)

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, пошкоджено торговий центр, об'єкт спортивної інфраструктури та житлові будинки. Загроза повторних ударів зберігається. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що горять кілька дворів та супермаркет.

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Вдень 1 вересня російські війська завдали близько 10 ударів балістичними ракетами по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі", — повідомив керівник адміністрації та пізніше уточнив, що постраждали: торговий центр, об'єкт спортивної інфраструктури та житлові будинки.

З його слів, загроза повторних ударів зберігається.

Олег Синєгубов також повідомив про шістьох поранених та дитину з реакцією на перенесення стрес

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав на район приватної забудови.

"Горять кілька дворів, супермаркет. Є постраждалі, зокрема медики", — ідеться в публікації.

З'являється додаткова інформація про обстріл Харкова. Український громадський діяч Юрій Сапронов повідомив, що ракет було 20 і що є руйнування та поранені. За непідтвердженими даними, територію міста обстріляли "Іскандерами".

Тим часом у харківських пабліках повідомили, що обстріл вівся з Бєлгорода та Ростовської області, і що, окрім "Іскандерів", були ще й ракети С-300/400.

Нагадаємо, що вночі 1 вересня 15 регіонів РФ в цілому атакували 160 безпілотників.

Також повідомлялося, що у 3 ОШБр показали унікальні кадри контратаки у прикордонні під Харковом.