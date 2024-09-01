РФ вночі нібито атакували майже 160 БПЛА: усе, що відомо про удари (фото, відео)

У Міноборони країни-окупанта стверджують, що найбільше БПЛА нібито збили в Курській області. Також вони визнають — безпілотники літали в Москві та області.

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Міноборони РФ заявило про атаку по російській території в ніч на 1 вересня 158 безпілотниками. БПЛА було помічено в 14 регіонах і також у Москві. Пост опубліковано в Telegram-каналі МО РФ.

46 дронів — у Курській області;

34 — у Брянській;

28 — у Воронезькій;

14 — у Бєлгородській;

8 — у Рязанській;

7 — у Московській;

5 — у Калузькій;

4 — у Липецькій;

3 — у Тульській;

2 — у Тамбовській;

2 — у Смоленській;

по одному — в Орловській, Тверській та Іванівській

ще два — над самою Москвою.

І хоча в Міноборони РФ повідомляють про 158, російські ЗМІ все ж пишуть, що в ніч на 1 вересня було загалом понад 160 безпілотників. Ударів, серед іншого, зазнали кілька електростанцій, зокрема, одна з найбільших у центральній частині Росії — Конаковська ГРЕС, а також газорозподільна мережа у Тверській області.

Повідомляється, що територія навколо Конаківської ГРЕС оточена, а дороги перекрила поліція. За даними губернатора Тверської області Ігоря Рудені, в районі Конаково система ППО збила п'ять безпілотників.

Момент удару БПЛА по території Конаківської ГРЕС

Був також атакований НПЗ у Москві. На опублікованих у соцмережах відео видно дрони, які завдали удару по заводу у районі російської столиці Капотня. На відео помітний "приліт" і чути гучний вибух.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про пошкодження технічного приміщення МНПЗ і "локальне загоряння" За його словами, було збито щонайменше дев'ять безпілотників. За інформацією журналістів, до гасіння пожежі планували залучити авіацію, але вона не знадобилася через зниження рівня складності.

Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, дрони розбомбили дві російські державні електростанції.

Також повідомлялося, що, за інформацією американських аналітиків, ЗС РФ перекинули кілька підрозділів із Покровського напрямку на Курську.