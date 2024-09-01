РФ ночью якобы атаковали почти 160 БПЛА: все, что известно об ударах (фото, видео)

В Минобороны страны-оккупанта утверждают, что больше всего БПЛА якобы сбили в Курской области. Также они признают – беспилотники летали в Москве и области.

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Минобороны РФ заявило об атаке по российской территории в ночь на 1 сентября 158 беспилотниками. БПЛА были замечены в 14 регионах и также в Москве. Пост опубликован в Telegram-канале МО РФ.

46 дронов — в Курской области;

34 — в Брянской;

28 — в Воронежской;

14 — в Белгородской;

8 — в Рязанской;

7 – в Московской;

5 – в Калужской;

4 – в Липецкой;

3 – в Тульской;

2 — в Тамбовской;

2 — в Смоленской;

по одному— в Орловской, Тверской и Ивановской;

еще два — в Москве.

И хотя в Минобороны РФ сообщают о 158, российские СМИ все же пишут, что в ночь на 1 сентября было в общей сложности свыше 160 беспилотников. Ударам, среди прочего, подверглись несколько электростанций, в частности, одна из крупнейших в центральной части России — Конаковская ГРЭС, а также газораспределительная сеть в Тверской области.

Сообщается, что территория вокруг Конаковской ГРЭС оцеплена, а дороги перекрыла полиция. По данным губернатора Тверской области Игоря Рудени, в районе Конаково система ПВО сбила пять беспилотников.

Момент удара БПЛА по территории Конаковской ГРЭС

Был также атакован НПЗ в Москве. На опубликованных в соцсетях видео, видны дроны, которые атаковали завод в районе российской столицы Капотня. На видео определенно заметен "прилет" и слышен громкий взрыв.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении технического помещения МНПЗ и "локальном возгорании" По его словам, было сбито по меньшей мере девять беспилотников. По информации журналистов, к тушению пожара планировали привлечь авиацию, но,она не понадобилась из-за понижения уровня сложности.

Напомним, что, по данным российских СМИ, дроны разбомбили две российские государственные электростанции.

Также сообщалось, что, по информации американских аналитиков, ВС РФ перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую.