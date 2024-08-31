"Шалений опір": у 3 ОШБр показали унікальні кадри контратаки на Харківщині (відео)

У бригаді розповіли, що ворожі сили мали кількісну перевагу у 2,5 раза. Попри це ворог втратив сотні своїх бійців.

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ЗСУ розпочали наступ у Харківській області. Пресслужба 3 окремої штурмової бригади 31 серпня показала ексклюзивні кадри перших боїв з екшн-камер бійців 1 механізованого та штурмового батальйонів.

"Піхота розносить ворожі бліндажі. Вогневими накатами рветься до окопної лінії противника. Ворог чинить шалений опір і намагається оточити штурмові групи", — зазначено у пості.

З відео відомо, що контрнаступальна операція була проведена 15 серпня. Співвідношення сил було 2,5 до 1 на користь ЗС РФ. Попри це захисникам вдалося захопити батальйонний район оборони, взводні та ротні опорні пункти окупантів.

Бригада прорвала лінію фронту майже на 2 квадратні кілометри вглиб. Ворог зазнав значних втрат у техніці й озброєнні, 300 загарбників були ліквідовані.

Майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін "Мосе" розповів, що нині на Харківському напрямку тривають стабілізаційні дії.

"Провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись", — пояснив військовий.

З його слів, ворог постійно намагається відбити втрачені позиції, кидаючи на це "все нові й нові ресурси". Однак сили ЗС РФ успішно "стирають" оборонці.

Нагадаємо, командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін інформував, що 16 серпня бійці бригади завершили штурмові дії та перейшли до стабілізаційних. Він пояснював, що захоплений батальйонний район оборони фактично був логістичним маршрутом та правим флангом ЗС РФ.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко 27 серпня повідомив, що на Харківському напрямку точаться інтенсивні бої. З його слів, ворог намагається підготувати додаткові сили, але ЗСУ руйнують ці плани.