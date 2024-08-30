ЗС РФ збільшили штурмові групи після контрнаступу 3-ї ОШБр на сході, — командир

За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимира Фокіна, українські захисники взяли під контроль батальйонний район оборони росіян, який використовувався для логістики. З його допомогою окупанти хотіли захопити Макіївку.

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Бійці Третьої штурмової бригади продовжують закріплюватися на ділянках сходу, які вдалося звільнити на Харківському напрямку. Також захисники відбивають масовані штурми російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін.

За його словами, 16 серпня бійці Третьої штурмової бригади закінчили свої наступальні дії і перейшли до стабілізаційних дій на зайнятих рубежах.

"Нагадаю, вдалося захопити батальйонний район оборони противника, який фактично був логістичним маршрутом і правим флангом, який прикривав штурмові групи, що просувалися в бік населеного пункту Макіївка (Луганська область, — ред.) та мали на меті провести штурмові дії і взяти під контроль населений пункт Макіївка", — заявив Володимир Фокін.

У 3-й ОШБр розповіли про ситуацію на фронті після ефективного контрнаступу Фото: DeepStateMAP

З 16 серпня, продовжує командир, в українських захисників було 3 дні на невеличкий перепочинок, а після цього ЗС РФ уже отримали додаткові сили — до 400 осіб. Вони практично одразу перейшли до штурмових дій на деяких ділянках, де продовжують тримати оборону бійці 3-ї ОШБр, зокрема й біля батальйонного району оборони, який вдалося взяти під контроль ЗСУ. Росіяни всіма силами намагаються повернути втрачені позиції.

"Крім цих 400 осіб противник також отримав додатковий резерв із професійних військових, які непогано підготовлені. Це супроводжується тим фактом, що штурмові групи збільшилися. Якщо до цього, коли у ворога були проблеми з особовим складом, то фактично штурмові групи становили 3-4 особи, то фактично зараз штурмові групи становлять 6-8-10 і навіть до 12 осіб. І штурмові дії вже 5 добу не припиняються з самого ранку і тривають до самого вечора. Фактично ворог зараз проводить контратаки по всій лінії відповідальності Третьої окремої штурмової бригади", — підсумував Володимир Фокін.

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що Третя штурмова наступає в Харківській області та повертає території. За словами командира бригади Андрія Білецького, мета операції — збити наступальний потенціал армії Росії. Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь російських військ.

23 серпня спікер 3-ї ОШБр також висловився про наступ на Харківщині. За словами Олександра Бородіна, території не завжди є показником успішних операцій. Про це також можуть свідчити і знищення сил, засобів, порушення планів та логістики.