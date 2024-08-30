ВС РФ увеличили штурмовые группы после контрнаступления 3-й ОШБр на востоке, — командир

По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимира Фокина, украинские защитники взяли под контроль батальонный район обороны россиян, который использовался для логистики. С его помощью оккупанты хотели захватить Макеевку.

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Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают закрепляться на участках востока, которые удалось освободить на Харьковском направлении. Также защитники отбивают массированные штурмы российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин.

По его словам, 16 августа бойцы Третьей штурмовой бригады закончили свои наступательные действия и перешли к стабилизационным действиям на занятых рубежах.

"Напомню, удалось захватить батальонный район обороны противника, который фактически был логистическим маршрутом и правым флангом, который прикрывал штурмовые группы, которые продвигались в сторону населенного пункта Макеевка (Луганская область, — ред.) и имели цель провести штурмовые действия и взять под контроль населенный пункт Макеевка", — заявил Владимир Фокин.

В 3-й ОШБр рассказали о ситуации на фронте после эффективного контрнаступления Фото: DeepStateMAP

С 16 августа, продолжает командир, у украинских защитников было 3 дня на небольшую передышку, а после этого ВС РФ уже получил дополнительные силы — до 400 человек. Они практически сразу перешли к штурмовым действиям на некоторых участках, где продолжают держать оборону бойцы 3-й ОШБр, в том числе и возле батальонного района обороны, который удалось взять под контроль ВСУ. Россияне всеми силами пытаются вернуть потерянные позиции.

"Кроме этих 400 лиц противник также получил дополнительный резерв из профессиональных военных, которые неплохо подготовлены. Это сопровождается тем фактом, что штурмовые группы увеличились. Если до этого, когда у врага были проблемы с личным составом, то фактически штурмовые группы составляли 3-4 человека, то фактически сейчас штурмовые группы составляют 6-8-10 и даже до 12 человек. И штурмовые действия уже 5 сутки не прекращаются с самого утра и длятся до самого вечера. Фактически враг сейчас проводит контратаки по всей линии ответственности Третьей отдельной штурмовой бригады", — подытожил Владимир Фокин.

Напомним, 22 августа стало известно, что Третья штурмовая наступает в Харьковской области и возвращает территории. По словам командира бригады Андрея Билецкого, цель операции — сбить наступательный потенциал армии России. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу российских войск.

23 августа спикер 3-й ОШБр также высказался о наступлении на Харьковщине. По словам Александра Бородина, территории не всегда являются показателем успешных операций. Об этом также могут свидетельствовать и уничтожение сил, средств, нарушение планов и логистики.