"Мы сбили наступательный потенциал": спикер 3-й ОШБр о наступлении на Харьковщине

По словам представителя 3-й ОШБр, территории не всегда являются показателем успешных операций. Об этом также могут свидетельствовать и уничтожение сил, средств, нарушение планов и логистики.

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В результате объявленной контратаки на Харьковщине удалось взять под контроль район обороны российских оккупантов и продвинуться вглубь фронта. Несмотря на серьезные оборонительные укрепления и опытность российских военных, украинские войска также захватили пленных, повредили и уничтожили вражескую технику. Об этом рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин порталу "Суспільне Харків".

"Они (россияне — ред.) не были суперсильно готовы, хотя их линия обороны была неплохая, и это было одной из сложностей. Но морально они были не готовы", — отметил Александр Бородин.

Он добавил, что у россиян всегда есть определенное количество резервов и они могут просто "зажать". Если не получается — начинают проигрывать. Поэтому россияне частично отступали и частично сопротивлялись.

"Но мы сбили наступательный потенциал (россиян — ред.)", — добавил представитель 3-й ОШБр.

В результате военных действий на Харьковщине удалось взять определенное количество пленных, уничтожить и повредить российскую технику.

"Уничтоженной техники — это десятки. Имеется в виду и техника артиллерийская, и техника пехоты. Но есть большое количество поврежденной техники, которая оттянута с их стороны, но которую надо очень серьезно восстанавливать. И более 300 единиц личного состава", — добавил пресс-офицер.

Александр Бородин добавил, что территория — это не всегда показатель успешной операции. Часто войны выигрываются по-другому.

"Не всегда территории с военной точки зрения являются показателем успешных операций. Часто, на самом деле, войны выигрываются уничтожением сил и средств, то есть невозможность полноценной военной работы врага. И, к примеру, нарушением планов и логистики, в нашем случае", — рассказал он.

Напомним, 22 августа стало известно о наступлении Третьей отдельной штурмовой бригады в Харьковской области и возвращении ею территорий. Ее главной задачей было сбить наступательный потенциал 20-й армии РФ.