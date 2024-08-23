"Ми збили наступальний потенціал": спікер 3-тої ОШБр про наступ на Харківщині

За словами речника 3-ї ОШБр, території не завжди є показником успішних операцій. Про це також можуть свідчити й знищення сил, засобів, порушення планів та логістики.

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В результаті оголошеної контратаки на Харківщині вдалось взяли під контроль район оборони російських окупантів та просунутись углиб фронту. Попри серйозні оборонні укріплення та досвідченість російських військових, українські війська також захопили полонених, пошкодили та знищили ворожу техніку. Про це розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін порталу "Суспільне Харків".

"Вони (росіяни — ред.) не були суперсильно готові, хоча їхня лінія оборони була непогана, і це було однією зі складнощів. Але морально вони були не готові", — зазначив Олександр Бородін.

Він додав, що у росіян завжди є певна кількість резервів і вони можуть просто "затиснути". Якщо не виходить — починають програвати. Тому росіяни частково відступали та частково чинили опір.

"Але ми збили наступальний потенціал (росіян — ред.)", — додав речник 3-ї ОШБр.

В результаті військових дій на Харківщині вдалось взяти певну кількість полонених, знищити та пошкодити російську техніку.

"Знищеної техніки — це десятки. Мається на увазі і техніка артилерійська, і техніка піхоти. Але є велика кількість пошкодженої техніки, яка відтягнута з їхнього боку, але яку треба дуже серйозно відновлювати. І понад 300 одиниць особового складу", — додав пресофіцер.

Олександр Бородін додав, що територія — це не завжди показник успішної операції. Часто війни виграються по-іншому.

"Не завжди території з воєнної точки зору є показником успішних операцій. Часто, насправді, війни виграються знищенням сил та засобів, тобто унеможливлення повноцінної військової роботи ворога. І, до прикладу, порушенням планів і логістики, у нашому випадку", — розповів він.

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо про наступ Третьої окремої штурмової бригади в Харківській області та повернення нею територій. Її головною задачею було збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ.