"Бешеное сопротивление": в 3 ОШБр показали уникальные кадры контратаки в Харьковской области (видео)

В бригаде рассказали, что вражеские силы имели количественное преимущество в 2,5 раза. Несмотря на это враг потерял сотни своих бойцов.

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ВСУ начали наступление в Харьковской области. Пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады 31 августа показала эксклюзивные кадры первых боев с экшн-камер бойцов 1 механизированного и штурмового батальонов.

"Пехота разносит вражеские блиндажи. Огневыми накатами рвется к окопной линии противника. Враг оказывает бешеное сопротивление и пытается окружить штурмовые группы", — говорится в посте.

Из видео известно, что контрнаступательная операция была проведена 15 августа. Соотношение сил было 2,5 к 1 в пользу ВС РФ. Несмотря на это защитникам удалось захватить батальонный район обороны, взводные и ротные опорные пункты оккупантов.

Бригада прорвала линию фронта почти на 2 квадратных километра вглубь. Враг понес значительные потери в технике и вооружении, 300 захватчиков были ликвидированы.

Майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин "Мосе" рассказал, что сейчас на Харьковском направлении продолжаются стабилизационные действия.

"Проведя удачные штурмы и освободив территории, сейчас необходимо закрепиться", — объяснил военный.

По его словам, враг постоянно пытается отбить утраченные позиции, бросая на это "все новые и новые ресурсы". Однако силы ВС РФ успешно "стирают" оборонцев.

Напомним, командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин информировал, что 16 августа бойцы бригады завершили штурмовые действия и перешли к стабилизационным. Он объяснял, что захваченный батальонный район обороны фактически был логистическим маршрутом и правым флангом ВС РФ.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко 27 августа сообщил, что на Харьковском направлении идут интенсивные бои. По его словам, враг пытается подготовить дополнительные силы, но ВСУ разрушают эти планы.