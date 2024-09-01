РФ нанесла массированный удар по Харькову, в городе прозвучали около 10 взрывов (фото)
По словам главы ОВА Олега Синегубова, поврежден торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома. Угроза повторных ударов сохраняется. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что горят несколько дворов и супермаркет.
Днем 1 сентября российские войска нанесли порядка 10 ударов баллистическими ракетами по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие", — сообщил руководитель администрации и позже уточил, что пострадали: торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома.
По его словам, угроза повторных ударов сохраняется.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.
"Горят несколько дворов, супермаркет. Есть пострадавшие, в том числе медики", — говорится в публикации.
Появляется дополнительная информация об обстреле Харькова. Украинский общественный деятель Юрий Сапронов сообщил, что ракет было 20, и что есть разрушения и раненые. По неподтвержденным данным, территорию города обстреляли "Искандерами".
Тем временем в харьковских пабликах сообщили, что обстрел велся из Белгорода и Ростовской области, и что, помимо "Искандеров", были и ракеты С-300/400.
В напомним, что ночью 1 сентября 15 регионов РФ в общей сложности атаковали 160 беспилотников.
Также сообщалось, что в 3 ОШБр показали уникальные кадры контратаки в приграничье под Харьковом.