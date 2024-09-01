Харьков обстреляли "Искандерами": 41 пострадавший, взрослые и дети в тяжелом состоянии, — ОВА (видео)

По словам главы ОВА, пострадал Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и Гидропарк в Киевском районе. В числе поврежденных объектов — отделение "Новой почты".

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1 сентября Россия нанесла по Харькову ракетный удар, в том числе с применением ОТРК "Искандер". Число пострадавших достигло 41, среди них — пятеро детей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Люди продолжают обращаться за медицинской помощью, отметил глава администрации. По его словам, двое детей и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Удары 1 сентября наносились "Искандерами" по трем локациям:

Харьковский дворец спорта;

торговый центр в Салтовском районе;

локация Гидропарка в Киевском районе.

Спорткомплекс, подвергшийся ракетному обстрелу 1 сентября. Зафиксировали шесть "прилетов"

По словам Синегубова, в полиции подтвердили пока только один тип ракет, возможно были и другие.

"Это были или КАБы или крылатые ракеты. Или "Искандеры" или тип "Х", то есть пока еще преждевременно анализировать", — уточнил руководитель администрации области.

Впоследствии он уточнил, что, по предварительным данным полиции, были удары "Искандерами".

"Враг ведет террор местного населения, поскольку удары — исключительно по гражданской инфраструктуре, местам скопления людей, в выходной день, по улице, то есть одна цель — убийство гражданских людей", — добавил он.

Среди поврежденных объектов также упоминались: отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, а также автомобили.

Последствия обстрела Харькова

1 сентября в Харькове был объявлен траур по жертвам российского авиаудара в пятницу, 30 августа. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. После удара по 12-этажному дому погибли 6 человек, в том числе и 14-летняя девочка. Одна из погибших — 18-летняя художница Вероника Кожушко. Общее количество раненых, согласно новым подсчетам, достигло 97.

В ходе авиаудар по Харькову 30 августа погибли пятеро и пострадали 40 человек. В общей сложности, было пять авиаобстрелов из Белгородской области. Пострадали Индустриальный, Слободской район и центральная часть города.

Последствия обстрела Харькова 30 августа Последствия обстрела Харькова 30 августа

Напомним, что РФ перебросила несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область.

Также сообщалось, что российские войска нанесли удары ракетами по Сумской области — взрывы повредили грузовые зерновозы.