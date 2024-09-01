Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Харьков обстреляли "Искандерами": 41 пострадавший, взрослые и дети в тяжелом состоянии, — ОВА (видео)

Последствия обстрела Харькова
Фото: Скрин видео | Последствия обстрела Харькова

По словам главы ОВА, пострадал Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и Гидропарк в Киевском районе. В числе поврежденных объектов — отделение "Новой почты".

Related video

1 сентября Россия нанесла по Харькову ракетный удар, в том числе с применением ОТРК "Искандер". Число пострадавших достигло 41, среди них — пятеро детей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Люди продолжают обращаться за медицинской помощью, отметил глава администрации. По его словам, двое детей и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Удары 1 сентября наносились "Искандерами" по трем локациям:

  • Харьковский дворец спорта;
  • торговый центр в Салтовском районе;
  • локация Гидропарка в Киевском районе.
Спорткомплекс Харьков обстрел, Спорткомплекс Харьков , обстрел 1 сентября Fullscreen
Спорткомплекс, подвергшийся ракетному обстрелу 1 сентября. Зафиксировали шесть "прилетов"

По словам Синегубова, в полиции подтвердили пока только один тип ракет, возможно были и другие.

"Это были или КАБы или крылатые ракеты. Или "Искандеры" или тип "Х", то есть пока еще преждевременно анализировать", — уточнил руководитель администрации области.

Впоследствии он уточнил, что, по предварительным данным полиции, были удары "Искандерами".

"Враг ведет террор местного населения, поскольку удары — исключительно по гражданской инфраструктуре, местам скопления людей, в выходной день, по улице, то есть одна цель — убийство гражданских людей", — добавил он.

Среди поврежденных объектов также упоминались: отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, а также автомобили.

Последствия обстрела Харькова

1 сентября в Харькове был объявлен траур по жертвам российского авиаудара в пятницу, 30 августа. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. После удара по 12-этажному дому погибли 6 человек, в том числе и 14-летняя девочка. Одна из погибших — 18-летняя художница Вероника Кожушко. Общее количество раненых, согласно новым подсчетам, достигло 97.

В ходе авиаудар по Харькову 30 августа погибли пятеро и пострадали 40 человек. В общей сложности, было пять авиаобстрелов из Белгородской области. Пострадали Индустриальный, Слободской район и центральная часть города.

Последствия обстрела Харькова 30 августа Fullscreen
Последствия обстрела Харькова 30 августа
Последствия обстрела Харькова 30 августа Fullscreen
Последствия обстрела Харькова 30 августа
Последствия обстрела Харькова 30 августа
Последствия обстрела Харькова 30 августа

Напомним, что РФ перебросила несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область.

Также сообщалось, что российские войска нанесли удары ракетами по Сумской области — взрывы повредили грузовые зерновозы.