Силы обороны освободили часть территории в Харьковской области, — 92 ОШБр

По словам заместителя комбата Олеся Маляревича, россияне пытаются вернуть утраченные позиции, но безуспешно, поскольку ВСУ крепко держат оборону.

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Силам обороны Украины за последние 2 недели удалось деоккупировать часть территории возле Глубокого на Харьковщине. Об этом в комментарии телеканалу "Киев" сообщил заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92 отдельной штурмовой бригады — Олесь Маляревич.

По его словам, Глубокое — это очень важный населенный пункт, часть которого нашим защитникам удалось деоккупировать.

"Сейчас враг спохватился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас происходят интенсивные удары с их стороны. Мы сейчас находимся в этом направлении в обороне и крепко держим свои линии обороны. Поэтому продолжаются бои. Знаем, что ждать и что делается в нашу сторону. Работаем", — сообщил он.

Маляревич отметил, что 11-й танковый полк ВС РФ еще находится в Глубоком, впрочем, на этом направлении у российских оккупантов постоянно происходят ротации, поэтому больше недели возле села никто не держится.

В Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 сентября не сообщали о деоккупации части Глыбокого, но отмечалось, что на Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, Всего за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.

Напомним, что 1 сентября Россия нанесла по Харькову еще один ракетный удар, в частности с применением ОТРК "Искандер".

Также сообщалось, что командование ОТГ "Донецк" обвинило в потере села Карловка на Покровском направлении бойцов и комбата 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады ВСУ. Подразделение не смогло удержать оборону, поскольку российские оккупанты зашли в тыл и окружили батальон.