Для атак со ствольной артиллерии: ВС РФ хотят подойти максимально близко к Харькову, — ВСУ

По словам комбата Юрия Федоренко, террор является основным оружием россиян и именно поэтому они намерены подобраться как можно ближе к одному из областных центров востока.

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Российские оккупанты получили от командования задание — максимально приблизиться к административным границам Харькова. Это позволило бы противнику частично взять под огневой контроль областной центр. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

По его словам, подготовка у ВС РФ идет постоянно и задания, которые перед ними ставятся, не меняются. Россияне по-прежнему хотят захватить больше территорий в Харьковской области, чтобы приблизиться к административным границам областного центра. В такой способ они смогли бы взять отдельные жилые районы города под огневой контроль за счет ствольной артиллерии и обстрелов стало бы больше.

"Для противника это важно. Террор — основное его оружие, а подход к административным пределам города Харьков даст возможность этот террор повысить. Если говорить про Волчанск, то для противника принципиально важно двигаться дальше по жилой застройке и полной мерой оккупировать город", — заявил Юрий Федоренко.

Если бы у российских оккупантов получилось осуществить вышеперечисленные планы, тогда у них появился бы удачный плацдарм для дальнейшего продвижения к позициям бойцов ВСУ, которые держат оборону под Купянском.

При этом, как утверждает командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес", ни на одном из участков в ближайшей перспективе ВС РФ не смогут продвинуться.

"Мы его (противника, — ред.) видим и мы его уничтожаем очень-очень существенно", — подытожил Юрий Федоренко.

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Напомним, 10 сентября сообщалось, что колонна техники РФ пыталась прорваться в Харьковскую область, однако Силы обороны сломали планы противника. Российские оккупанты начали штурм утром. Для этого они задействовали БМП-2 и танк Т-72. Противник выдвинулся с территории РФ в направлении Украины.

2 сентября сообщалось, что Силы обороны освободили часть территории в Харьковской области. По словам заместителя комбата Олеся Маляревича, россияне пытались вернуть утраченные позиции, но безуспешно, поскольку ВСУ крепко держат оборону.