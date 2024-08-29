Использовали новую тактику: ВС РФ пытались прорваться в центральную часть Волчанска, — ВСУ

По словам спикера ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева, оккупанты надеялись занять новые позиции в центре города, чтобы жилые дома служили прикрытием для них. В результате, благодаря действиям Сил обороны, этот план провалился.

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В Харьковской области россияне пытаются выбить украинских защитников с их позиций и накануне использовали новую тактику, чтобы прорваться к Волчанску. Об этом детальнее рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире "Громадського радiо".

По его словам, для новой попытки штурма к центральной части пограничного города ВС РФ использовали 2 танка и 2 МТ-ЛБ, но в результате понесли потери и были вынуждены отступить. Ранее в такой способ противник еще не пробовал штурмовать на этом участке фронта.

"Россияне испытали в Волчанске новую тактику. Так они попытались доставить личный состав на позиции", — заявил Виталий Саранцев.

В ВСУ рассказали о новой тактике ВС РФ в районе Волчанска Фото: DeepStateMAP

Спикер отдельно добавил, что эта методика, по мнению оккупантов, должна была помочь им добраться к городской застройке, которая бы служила прикрытием для бронетехники. При помощи танков и МТ-ЛБ перевозили десантных военных, а после высадки их хотели отправить выполнять боевые задания.

Виталий Саранцев также напомнил, что бронетехника ВС РФ оборудована специальной защитой от дронов, однако это значительно замедляет ее и уменьшает огневую мощь. В результате получается, что техника, которую оккупанты использовали для штурмов, выполняла в основном логистические функции. Силы обороны вовремя заметили маневр со стороны противника и нанесли удары с помощью FPV-дронов и артиллерии. ВС РФ были вынуждены отступить с потерями.

Напомним, 28 августа сообщалось, что боец ВСУ поделился новостями об изменениях на Волчанском направлении. Военный "Историк" рассказал, что штурмы ВС РФ свидетельствуют об "очень большом" мобилизационном ресурсе. Однако, по его словам, оккупанты столкнулись с определенной проблемой, из-за которой вынуждены воевать без техники.