Единственная надежда — на пехоту: боец ВСУ рассказал об изменениях на Волчанском направлении

Военный "Историк" рассказал, что штурмы ВС РФ свидетельствуют об "очень большом" мобилизационном ресурсе. Однако, по его словам, оккупанты столкнулись с определенной проблемой, из-за которой вынуждены воевать без техники.

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ВС РФ отказались от бронетехники в районе Волчанска и стали меньше полагаться на свою авиацию. О причинах такого изменения на фронте 28 августа в эфире телемарафона рассказал воин 57-й ОМПБр с позывным "Историк".

Он сообщил, что ВС РФ не оставляют попыток наступления в Волчанске и в его окрестностях. Враг применяет артиллерию, а также ударные и разведывательные БПЛА. Однако активность российской авиации в последнее время снизилась.

"Очевидно, из-за начала операции Сил обороны Украины в Курской области", — отметил военный.

Защитник заверил, что город контролируют ВСУ. Однако там продолжаются штурмовые действия врага, к которым РФ привлекает малые пехотные группы. "Историк" подтвердил, что эти группы идут одна за другой, несмотря на потери. Он подчеркнул, что российские штурмы свидетельствуют об "очень большом" мобилизационном ресурсе.

"В самом городе Волчанск использование бронетехники абсолютно невозможно, поскольку Силы обороны Украины смогли перекрыть логистический путь врага", — объяснил воин.

По его словам, пехота — единственный элемент, благодаря которому ВС РФ пытаются достичь тактического успеха на этом направлении. Пленные оккупанты при этом признаются, что боятся возвращаться и не выполнять поставленные командованием задачи из-за вероятной расправы. Также россиян мотивируют финансовые проблемы.

Напомним, комбат Юрий Федоренко сообщал, что инициативу в Харьковской области удерживают ВСУ. По его словам, ситуация "горячая", но контролируемая.

Представитель 3-й ОШБр Александр Бородин информировал, что Силы обороны реализовали крайне сложную операцию наступления в Харьковской области и освободили часть территорий. Он предупредил, что ВС РФ начали перестраивать линию обороны и будут пытаться штурмовать утраченные позиции.