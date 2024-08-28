Єдина надія — на піхоту: боєць ЗСУ розповів про зміни на Вовчанському напрямку

Військовий "Історик" розповів, що штурми ЗС РФ свідчать про "дуже великий" мобілізаційний ресурс. Однак, з його слів, окупанти зіткнулися з певною проблемою, через яку змушені воювати без техніки.

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ЗС РФ відмовилися від бронетехніки в районі Вовчанська та стали менше покладатись на свою авіацію. Про причини такої зміни на фронті 28 серпня в ефірі телемарафону розповів воїн 57-ї ОМПБр з позивним "Історик".

Він повідомив, що ЗС РФ не полишають спроб наступу у Вовчанську та на його околицях. Ворог застосовує артилерію, а також ударні та розвідувальні БПЛА. Однак активність російської авіації останнім часом знизилась.

"Вочевидь, через початок операції Сил оборони України на Курщині", — зауважив військовий.

Захисник запевнив, що місто контролюють ЗСУ. Проте там тривають штурмові дії ворога, до яких РФ залучає малі піхотні групи. "Історик" підтвердив, що ці групи йдуть одна за одною попри втрати. Він наголосив, що російські штурми свідчать про "дуже великий" мобілізаційний ресурс.

"У самому місті Вовчанськ використання бронетехніки абсолютно унеможливлене, оскільки Сили оборони України змогли перекрити логістичний шлях ворога", — пояснив воїн.

З його слів, піхота — єдиний елемент, завдяки якому ЗС РФ намагаються досягнути тактичного успіху на цьому напрямку. Полонені окупанти водночас зізнаються, що бояться повертатися та не виконувати поставлені командуванням завдання через ймовірну розправу. Також росіян мотивують фінансові проблеми.

Нагадаємо, комбат Юрій Федоренко повідомляв, що ініціативу у Харківській області утримують ЗСУ. З його слів, ситуація "гаряча", але контрольована.

Речник 3-ї ОШБр Олександр Бородін інформував, що Сили оборони реалізували вкрай складну операцію наступу на Харківщині та звільнили частину територій. Він попередив, що ЗС РФ почали перебудовувати лінію оборони та намагатимуться штурмувати втрачені позиції.