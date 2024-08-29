Використали нову тактику: ЗС РФ намагалися прорватися в центральну частину Вовчанська, — ЗСУ

За словами спікера ОТУ "Харків" Віталія Саранцева, окупанти сподівалися зайняти нові позиції в центрі міста, щоб житлові будинки слугували прикриттям для них. У результаті, завдяки діям Сил оборони, цей план провалився.

Related video

У Харківській області росіяни намагаються вибити українських захисників з їхніх позицій, а напередодні використали нову тактику, щоби прорватися до Вовчанська. Про це детальніше розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, для нової спроби штурму до центральної частини прикордонного міста ЗС РФ використали 2 танки та 2 МТ-ЛБ, але в результаті зазнали втрат і були змушені відступити. Раніше в такий спосіб противник ще не робив спроб штурмувати на цій ділянці фронту.

"Росіяни випробували у Вовчанську нову тактику. Так вони намагалися доставити особовий склад на позиції", — заявив Віталій Саранцев.

У ЗСУ розповіли про нову тактику ЗС РФ у районі Вовчанська Фото: DeepStateMAP

Речник окремо додав, що ця методика, на думку окупантів, мала допомогти їм дістатися до міської забудови, яка б слугувала прикриттям для бронетехніки. За допомогою танків і МТ-ЛБ перевозили десантних військових, а після висадки їх хотіли відправити виконувати бойові завдання.

Віталій Саранцев також нагадав, що бронетехніка ЗС РФ обладнана спеціальним захистом від дронів, однак це значно сповільнює її та зменшує вогневу міць. У результаті виходить, що техніка, яку окупанти використовували для штурмів, виконувала здебільшого логістичні функції. Сили оборони вчасно помітили маневр із боку противника й завдали ударів за допомогою FPV-дронів та артилерії. ЗС РФ були змушені відступити з втратами.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що боєць ЗСУ поділився новинами про зміни на Вовчанському напрямку. Військовий "Iсторик" розповів, що штурми ЗС РФ свідчать про "дуже великий" мобілізаційний ресурс. Однак, за його словами, окупанти зіткнулися з певною проблемою, через яку змушені воювати без техніки.