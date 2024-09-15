Удар КАБом по багатоповерхівці у Харкові: чоловік відмовився евакуюватись без собаки (відео)
Харків’янин Олександр опинився заблокованим на 12 поверсі будинку, що палав після атаки ЗС РФ. Однак коли рятувальники спустили мотузки, він прив’язав не себе, а домашню улюбленицю.
Мешканець будинку, по якому вдарили авіабомбою ЗС РФ у Харкові, відмовлявся евакуюватись без свого собаки. Про це 15 вересня повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.
Вогонь відрізав шлях чоловіку, тож йому запропонували евакуацію через дах. Однак харків’янин відмовився від порятунку себе, спочатку прив’язавши до мотузок собаку.
У ДСНС наголосили, що для рятувальників важливе кожне життя. Тож з задимленої квартири на 12 поверсі успішно дістали обох — і чоловіка, і його собаку.
Журналісти "Суспільне Харків" поспілкувались з Олександром. Він розповів, що з улюбленицею усе добре.
"Через дах виліз. Спочатку собачка, потім я. Був удома. Воно горіло, а я там сидів. Це моя хата тільки й залишилася ціла. Якби не я, то й вона згоріла. Я рушником мотиляв", — згадав харків’янин.
На запитання, як вдалося перелізти через дах, Олександр пожартував, що він — Карлсон.
Обстріл Харкова 15 вересня: кількість постраждалих зросла
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що за оновленими даними внаслідок атаки постраждала 41 особи. Четверо з них — діти, наймолодшій дитині лише один рік.
Міський голова уточнив, що внаслідок удару КАБом у житловому будинку Немишлянського району найбільших руйнувань зазнали два під'їзди. Вогонь охопив чотири поверхи.
У ДСНС пояснили, що на 3 поверсі та між 9 і 12 поверхами сталися руйнації конструкцій та пожежа.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, скільки ракет та ударних БПЛА лише за тиждень запустили ЗС РФ по Україні. Кількість запущених КАБів, з його слів, сягає 800 одиниць.
Українські військові показали, як атакували місце скупчення ЗС РФ у Курській області. У підрозділі зазначили, що ця атака — відповідь на удар по Полтаві.