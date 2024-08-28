"Вєчного польота": ЗСУ підбили російський штурмовик Су-25 на Донеччині (відео)

У ворожий літак на Краматорському напрямку бійці підрозділу ППО поцілили з ПЗРК. Інформацію про ураження Су-25 також підтвердив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

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На одній з ділянок фронту російські окупанти втратили штурмовик Су-25. Його "приземлили" бійці протиповітряної оборони ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу.

"Вєчного польота". Воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр уразили російський штурмовик СУ-25. Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше. Працюємо", — йдеться в повідомленні.

Бійці бригади зафільмували ліквідацію ворожого літака. Після влучання він задимівся і зайнявся і впав на землю.

Ураження ворожого штурмовика також підтвердив генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"Воїни-зенітники бригад Сухопутних військ вчергове продемонстрували найвищу майстерність — знищено ворожий Су-25. На Краматорському напрямку військовослужбовці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу приземлили російський штурмовик з ПЗРК", — написав він в своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що 26 серпня багатоцільові винищувачі, які Данія передала Силам оборони, збили російські крилаті ракети. Знищення ракет відбулося через три тижні після того, як в Україну прибули перші з 85 маневрених літаків F-16, обіцяних Бельгією, Данією, Нідерландами та Норвегією.