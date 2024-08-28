"Вечного полета": ВСУ подбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области (видео)

Во вражеский самолет на Краматорском направлении бойцы подразделения ПВО попали из ПЗРК. Информацию о поражении Су-25 также подтвердил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.

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На одном из участков фронта российские оккупанты потеряли штурмовик Су-25. Его "приземлили" бойцы противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода.

"Вечного полета". Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили российский штурмовик СУ-25. Судьба экипажа пока неизвестна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше. Работаем", — говорится в сообщении.

Бойцы бригады сняли на видео ликвидацию вражеского самолета. После попадания он задымился и загорелся и упал на землю.

Поражение вражеского штурмовика также подтвердил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"Воины-зенитчики бригад Сухопутных войск в очередной раз продемонстрировали высочайшее мастерство — уничтожен вражеский Су-25. На Краматорском направлении военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода приземлили российский штурмовик с ПЗРК", — написал он в своем телеграмм-канале.

Напомним, что 26 августа многоцелевые истребители, которые Дания передала Силам обороны, сбили российские крылатые ракеты. Уничтожение ракет произошло через три недели после того, как в Украину прибыли первые из 85 маневренных самолетов F-16, обещанных Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией.