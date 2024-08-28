Українські F-16 здобули перші повітряні перемоги: що забезпечило успіх, — Forbes

26 серпня багатоцільові винищувачі, які Данія передала Силам оборони, збили російські крилаті ракети. Україна для захисту F-16 від ворожих цілей використовує на літаках інтегровану систему розподілу Pylon і систему електронного бою Pylon.

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Колишні данські Lockheed Martin F-16, які тепер належать Україні, здобули свої перші повітряні перемоги. За словами президента України Володимира Зеленського, надзвукові F-16 збили російські крилаті ракети під час російських авіаударів по українських містах у понеділок. Про це пише Forbes.

Знищення ракет відбулося через три тижні після того, як в Україну прибули перші з 85 маневрених літаків F-16, обіцяних Бельгією, Данією, Нідерландами та Норвегією.

"Чудово бачити їх у дії", — написав фінський аналітик Йоні Аскола.

Як Україна використовує F-16

Від самого початку було очевидно, що українські ВПС використовуватимуть F-16 для протиповітряної оборони. Їх бачили літаючими з парами ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 і ракетами класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням AIM-120. Їх не бачили з боєприпасами класу "повітря-земля", хоча вони широко сумісні з кращими українськими протирадіолокаційними ракетами західного виробництва і бомбами, що планують, з наведенням за GPS.

Має сенс, щоб F-16 літали в патрулях ППО. Україна зазнає нещадних атак з повітря, і її збройні сили мобілізують усю наявну зброю, щоб пом'якшити щоденні нальоти.

Володимир Зеленський і F-16 Фото: Getty Images

Ранкові ранкові атаки в понеділок стали найжахливішими за всю 29-місячну повномасштабну війну Росії з Україною. Сотні російських балістичних і крилатих ракет і вибухових безпілотників, випущених з військових кораблів, важких бомбардувальників і пускових установок на землі, обрушилися на Київ та інші міста, знищивши великі ділянки електромережі України та загнавши тисячі мирних жителів до притулків для ночівлі. Загинули чотири людини.

Збитки могли бути й більшими. Українські ЗС і армія заявили, що збили 102 ракети і 99 безпілотників. Відчайдушно бажаючи посилити свою протиповітряну оборону, українці почали використовувати озброєні гарматами вертольоти для захисту від дронів, зміцнюючи мережу протиповітряної оборони, яка також охоплює батареї зенітних ракет великої дальності, патрулі озброєних гарматами вантажівок, а тепер і F-16.

Чим оснащені літаки F-16, передані Україні

Модернізовані винищувачі 1980-х років досить добре оснащені для цієї ролі. Українські ЗС озброюють свої F-16 1980-х років ракетами AIM-120B 1990-х років, які літають на відстані до 100 км, керовані крихітними радарами в носовій частині. Для ближнього бою F-16 несуть ракети AIM-9L/M, вперше представлені у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох миль, відстежуючи їхні інфрачервоні сигнатури.

Це не новітні ракети класу "повітря-повітря", але вони надійні і в достатку є в арсеналах союзників України. Українські ЗС не повинні відчувати проблем з тим, щоб повністю озброїти свої F-16, навіть якщо протягом наступного року прибуде більше одномоторних винищувачів.

Перші вильоти українських F-16 були націлені на російські крилаті ракети, які не можуть відстрілюватися. У міру того як прибуває дедалі більше винищувачів і українські ЗС розширюють свій набір завдань, F-16 можуть вступити в бій із цілями, які можуть відстрілюватися: винищувачами російських ВПС і батареями ППО.

"Щойно Україна отримає додаткові літаки F-16, більше пілотів, два літаки AEW Saab, отримає більше досвіду і більше ракет, ці літаки будуть використовуватися не тільки для цілей протиповітряної оборони", — передбачив Аскола, маючи на увазі два літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 шведського виробництва, які Україна має отримати.

F-16 у небі України Фото: Офис Президента Украины

В українських ЗС готують літаки до цих небезпечних зіткнень. Щоб захистити F-16 від російських ракет, Україна зберегла нещодавно встановлені на винищувачах інтегровану систему розподілу Pylon та інтегровану систему електронного бою Pylon: PIDS і ECIPS відповідно.

PIDS викидає металеві відбивачі й осколкові ракети для обману ракет, що наближаються, з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням. ECIPS містить пасивний захист, що доповнює активні відбивачі й осколкові ракети, включно з глушником AN/ALQ-162 для придушення радарів на землі, а також системою попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивного захисту.

Глушник потребує спеціального програмування для розпізнавання і придушення новітніх російських радарів. ВПС США допомогли з цим програмуванням, відправивши льотчиків із 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби, що базується у Флориді, в Європу для налаштування глушників F-16.

"Спираючись на дані, надані Данією і Норвегією, а потім адаптувавши нові процеси і підходи до звичайного процесу, команда змогла зрозуміти систему і почати роботу", — заявили в ескадрильї.

"Один F-16 із перепрограмованим контейнером не забезпечить панування в повітрі поодинці, але він може на мить забезпечити вам зону переваги в повітрі для досягнення мети, що має стратегічне значення і вплив", — заявив представник ескадрильї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські F-16 уже почали захищати українське небо. Глава України подякував західним партнерам за надання винищувачів, але наголосив, що літаків не вистачає.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили майбутню відповідь Росії на її масований ракетний обстріл 26 серпня. І наступним кроком стане зачистка ворожої території від загрозливих цілей.