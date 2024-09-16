Боец ВСУ сбил "Шахед" из ПЗРК "Игла" с тепловизором (видео)

Вражеский беспилотник сбил воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого. Всего Силы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника.

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В ночь на 16 сентября ВС РФ атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Участие в отражении атаки принимали бойцы многих подразделений Сил обороны. Бойцу одного из них удалось справиться с "Шахедом" с помощью противозенитного ракетного комплекса. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

"Ночью 16 сентября очередной "Shahed-136/131" не достиг своей цели на южном направлении. Вражеский беспилотник сбил воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого. Попал в "Шахед" из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", оснащенного тепловизором", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что этой ночью над территорией Украины было сбито 53 вражеских дрона типа "Shahed-131/136".

Отмечается, что бойцы Сил обороны обнаружили 56 "Шахедов". Основным направлением удара была Киевская область.

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Еще три вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах", — сообщили в Воздушных силах.

Напомним, что на одном из участков фронта российские оккупанты потеряли штурмовик Су-25. Его "приземлили" бойцы противовоздушной обороны ВСУ. Во вражеский самолет на Краматорском направлении бойцы подразделения ПВО попали из ПЗРК.